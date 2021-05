Bayer steigt aus

Ricardo Moraes/REUTERS Tödliche Taktik: Der Agrarriese verschleppt Verfahren. In einigen Fälle sind Opfer bereits verstorben (Protest in Rio de Janeiro, 23.5.2015)

Im Jahr 2015 stufte die Weltgesundheitsorganisation Glyphosat, hauptsächliche Komponente einiger Pflanzengifte, als »wahrscheinlich krebserregend« ein. Unmittelbar danach lagen den Gerichten die ersten Entschädigungsklagen vor. Mittlerweile haben sie sich auf rund 125.000 summiert. Um eine Kompaktlösung zu erreichen, ordnete der zuständige Bundesrichter Vince Chhabria deshalb vor zwei Jahren Vergleichsverhandlungen an. Gestern endeten diese in San Francisco – ergebnislos.

Der Bayer-Konzern stieg aus den Gesprächen aus. Zuvor hatte Chhabria auch den zweiten Vorschlag des Unternehmens zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten abgelehnt. Knackpunkt war der Umgang mit den zukünftigen Schadenersatzansprüchen. Der Leverkusener Multi versuchte sich an der Quadratur des Kreises. Er wollte das Mittel unbeschränkt weiter vermarkten, aber weitere Klagen nur noch in beschränktem Maße zulassen. Hierfür hatte der Konzern zwei Milliarden Dollar für die kommenden vier Jahre vorgesehen.

Das mochte Chhabria aber nicht akzeptieren. Sein negatives Votum deutete sich schon bei der Anhörung am 19. Mai an. Da hatte er sich in die Lage eines Glyphosat-Nutzers versetzt, bei dem die Ärzte erst viele Jahre nach Gebrauch des Herbizids einen Tumor diagnostizierten, und konstatiert: »Es gibt keinen Grund für mich anzunehmen, dass dieser Vergleich für mich dann eine Entschädigung bereithielte.« Der Richter schlug alternativ vor, auf den Glyphosat-Packungen deutlicher vor den möglichen Krebsgefahren zu warnen, um so das Prozessrisiko zu minimieren, und das auf diese Weise eingesparte Geld den bisherigen Patienten zur Verfügung zu stellen.

Doch das war offenbar zu viel für Bayer. Statt dessen fügt sich der Agroriese jetzt ins Unvermeidliche. Er kündigte an, den Rückzug von Glyphosat aus dem Markt für Privatkunden zu erwägen, aus deren Kreis die meisten Klagen stammten. Einsicht ist damit jedoch nicht verbunden; der Global Player hält weiter in Treue fest zu dem Produkt. »Entscheidend ist, dass sowohl die Wissenschaft als auch die Schlussfolgerungen von sämtlichen Regulierungsbehörden weltweit die Sicherheit von Glyphosat-basierten Herbiziden weiter bestätigen«, verlautete aus der Unternehmenszentrale.

Der Konzern erklärte nun, Vergleichsvereinbarungen in Eigenregie abschließen zu wollen. Vor allem aber will er sein Glück verstärkt wieder vor den Gerichten suchen. Er bekräftigte nochmals den Willen, die anhängigen Berufungsverfahren weiterzutreiben, denn das kann ihm zufolge »dazu beitragen, künftige Haftungsrisiken zu minimieren«. Hier setzt Bayer vor allem auf Rechtshilfe von seiten der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA. Von Ex-US-Präsident Donald Trump auf Linie gebracht, hatte diese sich nämlich eindeutig zu Glyphosat bekannt und war nicht einmal vor Interventionen in die Entschädigungsprozesse zurückgeschreckt. Darum strebt die Aktiengesellschaft an, den Fall Glyphosat vor den Obersten Gerichtshof der USA, den Supreme Court, zu bringen und dort ein Grundsatzurteil zu ihren Gunsten zu erwirken. Um dorthin zu gelangen, musste der Multi allerdings zu einem perfiden Trick greifen. Er gab einen schon gewonnenen Prozess im nachhinein verloren und zahlte dem Unterlegenen John Carson 100.000 Dollar, damit dieser in Berufung geht und der juristischen Auseinandersetzung so den weiteren Instanzenweg eröffnet. Von den Glyphosat-Geschädigten hat dagegen noch fast niemand Geld erhalten. Viele sind bereits gestorben, weil der Konzern die Verfahren verschleppte und dies nun auch weiterhin versucht.