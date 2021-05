»Nur mit Waffen kann man keinen Krieg gewinnen«

Zohra Bensemra/REUTERS Soldaten der »Frente Polisario« stehen in der Westsahara wieder im Kampf (Bir Lahlou, 9.9.2016)

In der Westsahara hat die Präsidentin der »Liga für die Verteidigung der Menschenrechte und gegen die Plünderung natürlicher Ressourcen«, Sultana Khaya, schwere Vorwürfe gegen die marokkanischen Autoritäten während ihres Hausarrests in der Stadt Boujdour erhoben. Was ist passiert?

Am 13. November 2020 wurde der 30jährige Waffenstillstand zwischen Marokko und der »Frente Polisario« beendet. Die militärischen Auseinandersetzungen gingen weiter, die Menschenrechtsverletzungen Marokkos finden heute ohne Beobachter statt. Mehrere Aktivisten sind nun schikaniert worden, um sie zum Schweigen zu bringen. Darunter ist auch Sultana Khaya. Sie, ihre Schwester und ihre Mutter sind seit dem 19. November im Hausarrest. Sie ist Aktivistin, wurde in der Vergangenheit mehrmals gefoltert und kann deshalb mit dem rechten Auge nicht sehen.

Den Marokkanern hat nicht gefallen, dass sie jeden Tag die sahrauische Flagge gehisst hat. Sie hat versucht, sich jeden Tag mit Videobotschaften zu widersetzen. Sie wurde geschlagen, auch ihre Schwester hat deswegen die Zähne verloren. Die Frauen wurden vergewaltigt. Ihre 80jährige Mutter ist ebenfalls eingesperrt. Es werden zur Zeit keine Besuche außer von einigen Familienmitgliedern gestattet. Deshalb hat sich eine internationale Gruppe von Anwälten zusammengetan, um den Fall von Khaja auch international zu verteidigen.

Wie wurde zuletzt gegen andere Aktivisten vorgegangen?

Drei junge Männer hatten heimlich aus Solidarität Khaya in ihrer Wohnung aufgesucht. Sie wurden festgenommen, geschlagen und aus der Stadt vertrieben. Sie hatten Glück, dass jemand sie fand, denn sie waren 60 Kilometer entfernt halbnackt mitten in der Wüste ausgesetzt worden.

Gibt es zur Zeit keine diplomatischen Versuche der Kontaktaufnahme zwischen der Polisario und Marokko?

Nein, wir sind im Krieg. Entlang der sogenannten Mauer der Schande finden Kämpfe statt. Das stellt internationale Organisationen wie die UNO vor eine Bewährungsprobe, denn wir werden nicht geschützt.

Das ist ein sehr ungleiches Kräfteverhältnis.

Marokko hat eine hochgerüstete Armee, aber seine Soldaten haben nichts in der Wüste verloren. Nur mit Waffen kann man keinen Krieg gewinnen. Wir haben weniger Mittel, aber wir sind entschlossen, wir kennen unser Land besser als sie. Für uns geht es um das Sein oder Nichtsein. Unsere Armee hat sehr lange und erfolgreich einen Guerillakrieg gegen Marokko geführt. Deshalb musste Marokko den Waffenstillstand damals akzeptieren.

Wie steht derzeit die marokkanische Gesellschaft zum Konflikt?

Viele sind der Meinung, dass die Westsahara ein Teil von Marokko ist. Damit wurden sie von klein auf indoktriniert. Das gilt auch für Mauretanien, einen Teil von Mali sowie die spanischen Enklaven Ceuta und Melilla. Die Regierung hat sie überzeugt, dass Marokko ein großes Imperium ist, welches von den Kanaren bis Melilla und zum Senegal reicht. Viele Medien interessieren sich nicht für den Konflikt. Es gibt nur sehr kleine Parteien, die die Unabhängigkeit Westsaharas unterstützen.

Und welche Reaktionen kennen Sie aus europäischen Ländern?

Die meisten halten sich zumindest offiziell an die internationalen Beschlüsse und sehen den Westsahara-Konflikt als etwas, was innerhalb der UNO friedlich gelöst werden muss. Es muss Verhandlungen geben. Die meisten sind für das Selbstbestimmungsrecht des sahrauischen Volks.

Hatten Sie die Hoffnung, dass die jetzige spanische Regierung sich für die Westsahara einsetzen würde?

Spanien hat eine besondere Verantwortung als früherer Kolonialstaat. Aber Spanien war immer auch dem Einfluss Marokkos ausgesetzt: der Migration, dem Drogenhandel … Damit hat Marokko Spanien immer in der Hand, und wenn Madrid versucht, sich für die Westsahara einzusetzen, droht Marokko. Dort weiß die Regierung genau, wie sie Spanien manipulieren kann, und es hat immer funktioniert.