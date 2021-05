Verärgerte Aktionäre

Arne Dedert/dpa In die Höhe ragt die Zentrale der Deutschen Bank – steile Boni gab es auch für deren Bosse

Das erste Mal seit 2014 konnte die Deutsche Bank im vergangenen Jahr wieder einen Gewinn erzielen. Auch im ersten Quartal 2021 wurden schwarze Zahlen geschrieben. Entsprechend selbstbewusst ging der Vorstand am Donnerstag in die virtuelle Hauptversammlung. Unter den Aktionären herrschte jedoch trotz solider Ergebnisse Unmut. Denn während die Boni für die Manager kräftig steigen, wird es zum zweiten Mal in Folge keine Dividende geben.

Um stolze 29 Prozent sollen die variablen Gehaltsanteile steigen. 1,9 Milliarden Euro werden dann allein für Bonuszahlungen fällig. Das sei »zu viel in einem Jahr, in dem die Bank gerade einmal eine Milliarde Euro vor Steuern verdient hat«, kritisierte Andreas Thomae von Deka Investment im Vorfeld der Hauptversammlung. Zwar habe sich die Bank operativ deutlich verbessert, aber »die Auszahlung der Boni sollte sich am tatsächlich erwirtschafteten Gewinn orientieren und kein Vorschuss für die Zukunft sein«.

Die Vorstandsbezüge steigen im Coronajahr von 36 auf 50 Millionen Euro an. Mehr als an der üppigen Selbstbedienung der Führungsriege dürften sich die Aktionäre allerdings an den stagnierenden Dividenden stören. Bereits zum zweiten Mal infolge soll auf eine Ausschüttung verzichtet werden, nachdem die Zahlung pro Aktie schon in den Jahren zuvor deutlich gesunken war. Union-Investment-Fondsmanagerin Alexandra Annecke bemängelte ein »eklatantes Missverhältnis zwischen Boni und Dividenden«. Der Vorstand werde im Vergleich zu anderen europäischen Banken überdurchschnittlich belohnt, während die Profitabilität unterdurchschnittlich sei. Vorstandschef Christian Sewing kündigte am Donnerstag lediglich an, sich fest vornehmen zu wollen, »dass wir im nächsten Jahr an dieser Stelle endlich wieder eine Dividende vorschlagen können«.

Zufrieden zeigte sich Sewing gegenüber den Eigentümern auch mit den Fortschritten des 2018 begonnenen Konzernumbaus, dem bereits Tausende Arbeitsplätze zum Opfer gefallen sind. Man sei schon »sehr weit vorangekommen«. Das Geldhaus soll schlanker, die Abhängigkeit vom schwankungsanfälligen Kapitalmarktgeschäft verringert werden. Allerdings war es gerade das ungeliebte Investmentbanking, das den Löwenanteil zu den soliden Jahres- und Quartalszahlen beigesteuert hatte. Der Gewinn der Sparte war von 2019 auf 2020 von 0,5 auf 3,2 Milliarden Euro gestiegen.

Zur Beweihräucherung des Managements trug auch der langjährige Aufsichtsratschef Paul Achleitner bei. »Die Stabilität unserer Bank steht nicht mehr in Frage«, sagte er am Donnerstag. Viele Probleme vergangener Jahre seien abgearbeitet. Man sei auf einem Pfad zu »nachhaltiger Profitabilität«. Achleitner selbst will noch ein Jahr weitermachen. Mit der Hauptversammlung 2022 sei nach zehn Jahren Schluss, hatte er bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Als Nachfolger wird der Chef der Deutschen Börse, Theodor Weimer gehandelt. Weimer gehört dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank seit Mai vergangenen Jahres an.