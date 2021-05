Kuriere protestieren

imago images/Agencia EFE

In mehreren spanischen Städten haben am Donnerstag Kurierfahrer gegen ein geplantes Gesetz demonstriert, mit dem ihr arbeitsrechtlicher Status neu geregelt werden soll. Wie hier vor dem Kongressgebäude in der Hauptstadt Madrid forderten die Kundgebungsteilnehmer Nachbesserungen an dem Gesetzestext, wie unter anderem der TV-Sender Antena 3 online berichtete. Die neue Regelung sieht ein Verbot von Scheinselbständigkeiten vor. Mehrere Kuriervertreter kritisieren jedoch, dass sie so in prekäre Arbeitsverträge gezwungen würden. (jW)