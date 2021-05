imago images/Hübner Sie kriegen ihn einfach nicht mehr hoch: Die HSV-Spieler haben ihren Verein auch 2021 nicht zurück in die 1. Bundesliga gebracht

Wir letzten HSV-Fans sind ja nun auch nicht mehr die Jüngsten. Längst sind wir dem verblassten Otto-Versandhandel-Charme des Immergleichen aufgesessen und frohlocken, dass immer alles so bleibt wie es ist, der Status quo auch nach einer Maß paulianisch gestreckten Alsterwassers gar nicht erst bröckelt, keine Ausschläge auf der Richter-Skala verzeichnet, kein Thermometer in Wallungen gerät.

Wir feiern im Niemandsland des Mittelmaßes das Ausbleiben von Erschütterungen. Wir sind rautenkranke Berserker und kennen keinen Schmerz. Ob die Erde eine Scheibe ist oder nicht, spielt keine Rolle: Am Ende des Wegs fallen unsere nicht geerdeten Jungs runter, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, oder dass morgen die Sonne wieder aufgeht. HSV-Kicker haben einfach Übung darin. Nach dem Runterfallen stehen sie auf und gehen wieder los, nicht zu schnell, steigen ins Hamsterrad der Routine und goutieren den einen und anderen dreckigen Dinosaurierwitz, ehe ein Kirmesfaktotum mit geballter Faust irgendeinen unschuldigen Lukas haut, unsere Rasselbande so ein bisschen durchschüttelt und schließlich als Bataillon von Tandemsprüngen über dem Volkspark abregnen lässt. Der Wind tut das übrige und bläst den unseren Sportskanonen entfleuchenden kollektiven Seufzer hoffnungsfroher Angst rüber bis zum Millerntor. Der Weg ist nicht das Ziel. Der Weg ist der Weg. Wer nicht vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke.

Dreimal hintereinander hat der HSV jetzt schon den Wiederaufstieg in die Bundesliga versaubeutelt. Was soll’s? Mit der fing doch all der Driss erst an. Bestechungsskandal, Wettskandal, Steuerbetrug, Fisimatenten, wo man nur hinschaut, und am Ende gewinnt doch der FC Bayern. Die Meisterfelge der zweiten Liga hingegen fehlt noch in unseren Vitrinen, wo schon lange nicht mehr Staub gewischt wurde. Uwe Seeler sieht das nur scheinbar anders: »Für mich ist die Bundesliga ohne den HSV echt scheiße«, bekannte er dieser Tage. Nun, für mich auch. Aber wieso sollte sie das mit dem HSV nicht mehr sein?

Erinnern Sie sich noch an den KSV Hessen Kassel? Der KSV und der HSV sind jetzt auf Augenhöhe. Als die Nordhessen Anfang der 80er, zur Hochzeit der Hamburger, in die zweigleisige zweite Liga aufstiegen, fieberte ich Jahr um Jahr mit dem Klub. Der HSV ohne Hrubesch und Bastrup wurde immer schlechter, und der KSV immer besser. Man könnte auch sagen, sie näherten sich an.

Die Saison 1980/81 war die letzte, die in zwei Staffeln gekickt wurde. Der KSV belegte am Ende in der zweiten Liga Süd mit den wenigsten Niederlagen den vierten Platz und qualifizierte sich für die eingleisige zweite Liga. Mit dem fünften Platz wären die Hessen aufgrund eines nicht ganz koscheren Systems von »Platzziffern« (dubiose Dreijahreswertung) einer von 22 Absteigern gewesen. In der ersten eingleisigen Spielzeit (20 Teams) wurden sie Achter, nur Meister Schalke 04 hatte weniger Spiele verloren. In der Saison 82/83 (letzte Meisterschaft für den HSV) verzockte der KSV am letzten Spieltag mit einem 1:5 bei den Stuttgarter Kickers den Relegationsplatz. Jörg Berger übernahm das Traineramt. Der KSV (beste Abwehr) scheiterte am MSV Duisburg. 1984/85 wurde es richtig tragisch. Am letzten Spieltag traten die Kasseler, die seit vier Spieltagen (insgesamt fünf) die Tabelle anführten, beim Club in Nürnberg an, verloren 0:2, rutschten auf Platz vier ab und scheiterten wegen fünf Tore zu wenig an der Relegation. Der HSV sicherte sich in der ersten Bundesliga nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Waldhof Mannheim einen UEFA-Pokal-Platz. Der FC Bayern von Udo Lattek wurde nach 34 Spieltagen Tabellenführung Meister.

Dreimal ist keinmal, sagten sich die Jungs vom KSV und machten es 85/86 (drittbeste Abwehr) noch mal. Blau-Weiß 90 Berlin stieg auf, Hertha und Tennis Borussia Berlin stiegen ab, der HSV guckte in die Röhre, und der FC Bayern verteidigte den Titel gegen Werder (neun Tore besser). 1987, der HSV gewann seinen vorerst letzten Titel (DFB-Pokal gegen einen Zweitligisten), stieg Hessen Kassel (schlechteste Torausbeute) in die Oberliga ab und meldete 1993 Konkurs an. Hallo, HSV?!