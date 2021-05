Drängen auf Schulöffnungen

Federico Gambarini/dpa Es bleibt abzuwarten, wie sich das Pandemiegeschehen durch wieder voll besetzte Klassenräume entwickeln wird (Bergisch Gladbach, 15.3.2021)

In der Bundesrepublik sind laut Robert-Koch-Institut (RKI) mittlerweile mehr als 40 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Um das weitere Vorgehen bei der staatlichen Impfkampagne abzustimmen, wollen sich an diesem Donnerstag Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der 16 Bundesländer zusammenschalten. Dabei soll es wohl unter anderem um das Impfen von Schülerinnen und Schülern sowie Studenten, den geplanten digitalen Impfnachweis und die Impflogistik im Sommer gehen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern streben an, Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren bis Ende August ein Impfangebot zu machen. Doch eine allgemeine Impfempfehlung für alle älteren Kinder und Jugendlichen dürfte vorerst nicht kommen.

In der Ständigen Impfkommission (Stiko) werde eher nicht damit gerechnet, dass das Gremium eine solche Empfehlung abgibt. Das sagte zumindest Kommissionsmitglied Rüdiger von Kries am Dienstag abend im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Momentan wisse man kaum etwas über die Nebenwirkungen von Impfungen gegen Corona bei Kindern, sagte von Kries. »Bei unklarem Risiko kann ich zur Zeit noch nicht vorhersehen, dass es eine Impfempfehlung für eine generelle Impfung geben wird.« Die Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer haben für den von ihnen vermarkteten Impfstoff zwar eine Zulassung für Kinder ab zwölf Jahren bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA beantragt. Die Stiko behält sich aber eigene Klärungen vor.

Die kommissarisch eingesetzte Bundesfamilienministerin, Christine Lambrecht (SPD), plädierte vor dem »Impfgipfel« dafür, dass Schulen und Kindertagesstätten in der BRD möglichst rasch wieder den normalen Betrieb aufnehmen. Gegenüber der Rheinischen Post (Mittwochausgabe) begründete Lambrecht dies mit den durch die Coronapandemie ausgelösten psychischen Belastungen bei schulpflichtigen Kindern. »Bei niedrigen Inzidenzen muss allein aus diesem Grund alles dafür getan werden, den vollen Regelbetrieb in Kitas und Schulen wieder möglich zu machen, und zwar schnell.« Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Coronainfektionen ist erstmals seit vergangenen Oktober auf unter 50 Fälle pro 100.000 Einwohner gesunken. Das meldete das RKI am Mittwoch morgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter. (dpa/AFP/jW)