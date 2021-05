»Sonst wäre die Situation noch schlimmer«

imago/Russian Look Niedrige Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen: Die NGG setzt die Tarifverhandlungen mit den Unternehmen der Fleischindustrie fort

An diesem Donnerstag werden die Tarifverhandlungen in der Fleischindustrie fortgesetzt. Mit wem verhandelt die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten – NGG – da genau?

Wir verhandeln mit dem sozialpolitischen Ausschuss des Verbands der deutschen Ernährungswirtschaft, VdEW, und »Arbeitgebern« aus der Fleischwirtschaft. Auf der Unternehmerseite sind viele Betriebe vertreten, die bundesweit tätig sind.

Die NGG hat die Novellierung des Arbeitsschutzkontrollgesetzes als Meilenstein für die Fleischindustrie bezeichnet. Was hat sich verbessert?

Seit dem 1. Januar beziehungsweise dem 1. April gibt es keine Werkverträge und keine Leiharbeit mehr in der deutschen Fleischindustrie. Um Spitzen abzudecken, dürfen bis zu acht Prozent der Beschäftigten Leiharbeiter sein. Aber das wichtigste ist: Solange es keinen Tarifvertrag gibt, der das erlaubt, wird es in der Fleischindustrie zu keiner Leiharbeit mehr kommen. Die Beschäftigten sind jetzt direkt bei den Fleischindustrieunternehmen angestellt. Ende vergangenen Jahres galt das für bis zu 80 Prozent der Beschäftigten nicht.

Die »Arbeitgeber« haben sich geändert. Haben sich auch die Arbeitsbedingungen verändert?

Die Arbeitsbedingungen haben sich nur da verbessert, wo wir aktive Betriebsräte haben und wo es Haustarifverträge gibt. Da verdienen die Arbeiter mehr als nur den Mindestlohn, es gibt Weihnachtsgeld. Arbeitszeit, Mehrarbeit, Nachtarbeit und Urlaubstage sind geregelt. Für den allergrößten Teil der Beschäftigten haben sich die Arbeitsbedingungen in den Betrieben nicht verbessert. Auch die Wohnsituation hat sich nicht verändert.

Wird die von dem Gesetz berührt?

Ja, weil das Unternehmen jetzt auch für die Unterkunft sorgen muss. Aber das Problem ist, dass wir zuwenig Wohnraum haben. Als Beispiel: Im Oldenburger Land haben wir ähnlich hohe Mieten wie in Bremen. Auch die Kommunen und Landkreise kümmern sich zuwenig.

Wie sind die Arbeiter momentan untergebracht?

Es gibt da zum Beispiel den berühmten Wohnpark in Ahlhorn, ein ehemaliger Fliegerhorst. Der ist von einem Landwirt aufgekauft worden, der die Beschäftigten dort für 250 bis 350 Euro in Mehrbettzimmern wohnen lässt. Der Eigentümer schottet die Bewohner wie in einem Lager ab. Ringsherum großer Maschendrahtzaun, es fehlt nur noch der NATO-Draht.

Die Konzerne müssen nun zwar für die Unterbringung sorgen. Aber das ist eine weitere Möglichkeit, die Arbeiter auszubeuten.

Ja. Die allerwenigsten Beschäftigten haben eigene vier Wände. Trotzdem ist es gut, dass die Unternehmen jetzt für die Unterbringung sorgen müssen. Sonst wäre die Situation noch schlimmer. Und wir reden dabei ja nicht nur über die Fleischindustrie, sondern über alle Branchen, in denen Beschäftigte aus Osteuropa zu Hunderttausenden arbeiten.

Zurück zum Arbeitsschutzkontrollgesetz: Auch nach der Novellierung sollen nur fünf Prozent der Betriebe eines Landes pro Jahr kontrolliert werden. Die NGG fordert stets mehr Kontrollen. Sind die das Allheilmittel?

Nein. Wir brauchen auch vernünftige Tarifverträge und Mitbestimmungsstrukturen. Damit die Unternehmer endlich an ihre soziale Verantwortung erinnert werden.

Unternehmen blicken in erster Linie auf ihre Rendite. Ein soziales Gewissen hat da keinen Platz.

Wir haben mal nachgerechnet. Wenn die Arbeitsbedingungen in der deutschen Fleischindustrie bundesweit tariflich abgesichert wären, würden die Verbraucher sechs Cent fürs Kilo Fleisch mehr bezahlen. Dazu wäre wohl jeder bereit. Doch den Unternehmern geht es nur darum, den größten Reibach zu machen. Vion, Wiesenhof, Tönnies usw. entziehen sich schon dadurch der Mitbestimmungskontrolle, indem sie ihren Sitz nicht mal mehr in Deutschland haben.

Können Sie die Firmenstrukturen an einem Beispiel verdeutlichen?

Nehmen wir Tönnies, aufgegliedert in sämtliche Einheiten: in Schlacht- und Zerlegungsbetriebe, die Fleischweiterverarbeitung wurde ausgegliedert. Die Konstrukte sind eigenständige GmbHs und werden geleitet durch einen Betrieb. Und man sagt immer, der sei in Rheda-Wiedenbrück oder in Böklund, wenn es um die Zur-Mühlen-Gruppe geht. Aber nach unseren Recherchen handelt es sich in Wirklichkeit um eine Verwaltungsholding ApS und Co. KG und die hat ihren Sitz in Dänemark. In der Konsequenz sehen wir zur Zeit keine Möglichkeiten der wirtschaftlichen Mitbestimmung über Aufsichtsräte.