Österreich: Waffenfund bei Rechten

Wien. Bei einer Razzia hat die Polizei in Österreich bei rechten Gegnern der Coronamaßnahmen Waffen und Munition sichergestellt. Die Männer hätten sich in einer Chat-Gruppe über Sprengkörper und den Kauf von Waffen unterhalten, teilte das Innenministerium in Wien am Donnerstag mit. Vor einer Demonstration führten Beamte in fünf Bundesländern Hausdurchsuchungen und Verhöre durch. Dabei wurden unter anderem zwei Faustfeuerwaffen, eine Langwaffe, etwa 3.500 Schuss Munition und Schwerter gefunden. (dpa/jW)