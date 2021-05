Belgien: Razzien bei Fahndung nach Soldat

Brüssel. Ein mutmaßlich faschistischer und bewaffneter Berufssoldat ist in Belgien weiterhin auf der Flucht. Laut einer Mitteilung der Bundesstaatsanwaltschaft vom Sonnabend durchsuchten Ermittler in der Nacht vom Freitag zehn Häuser von Personen aus dem Umfeld des 46jährigen Waffeninspekteurs Jürgen Conings. Zudem sei bereits am Donnerstag ein spezialisierter Untersuchungsrichter ernannt worden. Die belgischen Behörden sind seit dem 18. Mai auf der Suche nach dem Mann. In seinem in der Nähe des Dorfes Niel-bij-As entdeckten Auto waren vier Raketenwerfer und Munition gefunden worden. Conings soll hinter Drohschreiben gegen Vertreter des belgischen Staates und den Virologen Marc Van Ranst stecken. (dpa/AFP/jW)