Konkav und bepflanzt

Der deutsche Architekt Ole Scheeren ist für den Hochhauskomplex »Duo« in Singapur mit einem renommierten Preis für das weltweit beste Einzelprojekt des Jahres ausgezeichnet worden. Eine internationale Jury des Rats für Hochhäuser und urbanes Wohnen (CTBUH) würdigte auf einer Konferenz in Chicago den sozialen, kulturellen und umweltfreundlichen Beitrag des Gebäudes im städtischen Raum, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Das Projekt besteht aus zwei 180 Meter hohen Hochhäusern mit Wohnungen, Büros und einem Hotel. Die konkaven Gebäude mit bepflanzten Dächern sind so ausgerichtet, dass Windströme in dem subtropischen Klima für Kühlung in Außenbereichen sorgen. Scheeren ist auch bekannt für den preisgekrönten Tower von Chinas Staatsfernsehen CCTV und das Guardian-Kunstzentrum in Beijing. Er baut gerade u. a. in Frankfurt am Main den Riverpark Tower und den Empire City genannten Wolkenkratzer in Ho-Chi-Minh-Stadt. (dpa/jW)