Eine Kuh vom Eis

imago images/Xinhua Über Bidens Position nichts bekannt: Teilnehmer der Gespräche am vergangenen Mittwoch in Wien

Die Wiener Gespräche über die Rückkehr der USA zum JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) wurden am Dienstag wieder aufgenommen. Damit ist die fünfte Runde der Verhandlungen gestartet, die am 6. April begonnen haben.

Am Montag war mit einer Einigung zwischen dem Iran und der Internationalen Behörde für Atomenergie (IAEA), einer Unterorganisation der Vereinten Nationen, ein Hindernis für den Fortgang der Gespräche aus dem Weg geräumt worden. Beide Seiten teilten am Montag mit, dass eine Sonderregelung für die Praktizierung des »Additional Protocol« (Zusatzprotokoll) zum Atomwaffensperrvertrag um einen Monat, bis zum 24. Juni, verlängert worden sei. Mehrtägige, offenbar schwierige Verhandlungen waren diesem Schritt vorausgegangen. Das Europatrio Frankreich, Deutschland und Großbritannien hatte am vorigen Mittwoch den Erfolg der Wiener Gespräche von einer solchen Einigung Irans mit der IAEA abhängig gemacht. Wörtlich: »Eine Vereinbarung ist ohne eine solche nicht realisierbar.«

Übergangsregelung

Zum besseren Verständnis des Problems: Der 1968 unterzeichnete Atomwaffensperrvertrag (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT) unterscheidet zwischen Ländern, die zu diesem Zeitpunkt Nuklearwaffen besaßen, und denen, die keine hatten und den dauerhaften Verzicht auf solche versprechen mussten. Zur Gewährleistung der Überwachung dieses Verzichts gibt es zwei Abkommen, in denen die Kontrollen durch die IAEA geregelt sind: Ein »Safeguard Agreement« ist für alle Unterzeichner des NPT, die keine Atomwaffen besitzen, verbindlich. Darüber hinausgehende Kontrollen können Bestandteil eines freiwilligen »Additional Protocol« sein. Von mehr als 191 Unterzeichnern des NPT haben 136 rechtskräftige Zusatzprotokolle abgeschlossen.

Iran hat eine solche Vereinbarung im Rahmen des Wiener Abkommens von 2015 unterzeichnet, die zwar praktisch angewendet, aber bisher nicht vom Parlament ratifiziert wurde. Ein Gesetz, das vom Parlament am 30. November 2020 beschlossen wurde, verpflichtete die Regierung unter anderem dazu, sich vom 23. Februar an nicht mehr an das Zusatzprotokoll zu halten. Zwei Tage vor Ablauf des Datums einigte sich die IAEA mit der iranischen Atombehörde (AEOI) auf eine Übergangsregelung für drei Monate. Diese Abmachung wurde jetzt um einen weiteren Monat verlängert.

In der Hauptsache geht es dabei um die 24 Stunden laufenden Kameras, die die IAEA in einigen Gebäuden des iranischen Atomprogramms installiert hat. Aufgrund der Einigung laufen diese Kameras weiter, aber die UN-Behörde soll die Aufnahmen erst sehen dürfen, wenn die Wiener Gespräche über die Rückkehr der USA zum JCPOA erfolgreich abgeschlossen sind. Bisher stand die Drohung im Raum, Iran werde die Videos nach drei Monaten löschen.

Rohani zuversichtlich

Seit Beginn der Wiener Gespräche gibt sich Präsident Hassan Rohani demonstrativ zuversichtlich, dass die neue US-Regierung unter Joseph Biden »keine andere Wahl« als die baldige Aufhebung »aller« Sanktionen habe. Inzwischen behauptet Rohani sogar, die USA hätten sich dazu »ausdrücklich bereit erklärt«. Am vorigen Donnerstag versicherte er, es sei schon ein Abkommen formuliert, mit dem sich Washington zur Aufhebung aller »Hauptsanktionen« gegen den iranischen Ölexport und gegen das iranische Bankensystem verpflichten würden. Es seien nur noch einige technische Details zu besprechen, und die heute begonnene fünfte Verhandlungsrunde werde die letzte sein.

Fakt ist jedoch: Über die Position der Biden-Administration zu diesen Fragen ist nichts bekannt. Die Aufhebung »aller« Sanktionen wurde niemals versprochen. Im Gegenteil: Alle Äußerungen und Indizien sprechen dafür, dass Biden viele Sanktionen beibehalten will, um Teheran zu politischen Zugeständnissen zu zwingen.