Bundeswehr-Offizier leugnet Anschlagspläne

Frankfurt am Main. Der Bundeswehr-Offizier Franco Albrecht hat im Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main erneut Anschlagsplanungen bestritten. Es sei nie seine Absicht gewesen, »einem Menschen Leid zuzufügen«, sagte der Angeklagte am Dienstag in einer Erklärung vor Gericht. Der Prozess hatte am Donnerstag begonnen. Albrecht wird unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat aus »völkisch- nationalistischer Gesinnung« heraus vorgeworfen. Er soll sich laut Anklage als syrischer Geflüchteter ausgegeben haben, um den Tatverdacht auf Asylsuchende zu lenken. Der Vorsitzende Richter kündigte ein umfangreiches Beweisprogramm und die Anhörung zahlreicher Zeugen an. (AFP/jW)