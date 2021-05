Lachend sterben

imago images/BRIGANI-ART »When life’s a joke« – St. Vincent

Der Albumtitel »Daddy’s Home« erlaubt verschiedene Assoziationen, und nicht jede davon möchte man weiterverfolgen. Aber es ist sowieso ganz anders: Auf ihrem inzwischen, je nach Zählweise, sechsten oder siebten Album – ­»Masseduction« von 2017 erschien ein Jahr später auch als reines Pianoalbum – wird Annie Clark alias St. Vincent inhaltlich wieder sehr privat: »Daddy’s Home« ist ein Konzeptalbum über die Heimkehr ihres Vaters, der seit 2010 wegen Steuerbetrugs im Knast saß. Mit den Songs holt sie die Geschichte ihrer Familie zurück »nach Hause« in den Bereich eigener Deutungshoheit, nachdem sowohl die Straffälligkeit des Vaters als auch ihre Beziehung zu Supermodel Cara Delevigne heftigere Stürme in der Regenbogenpresse verursacht hatten, als sie ertragen konnte.

New York der Siebziger

Im Titeltrack erwähnt sie »Inmate 502«, weil sie sich der absurden Situation ausgesetzt sah, im Gefängnis Autogramme für Fans zu schreiben, die sie erkannt hatten. Um sich dem Vater näher zu fühlen, hörte Annie Clark in der jüngeren Vergangenheit viel Funk und Soul der 1970er Jahre, die Musik seiner Jugend – im Vergleich zum synthierockig-egozentrischen »Masseduction« klingt »Daddy’s Home« fließend und emotional, der Sound ist eine perfekte Pastiche des New York der Siebziger und frühen Achtziger.

Wer St. Vincents frühere Platten kennt, weiß, dass sie aufgrund künstlerischer Überbegabung die Schräubchen gern ein Stück zu weit dreht, die Songs mit Ideen und Tricksereien überfrachtet – einfach weil sie es kann. Als brillanter Gitarristin mit Hang zu komplexen Riffs wirkt Clarks Arbeit schnell angeberisch, aber hier werden ihre funky Schreie und breitbeiniges Posing durch Sanftheit und Traurigkeit ausgeglichen: »When life’s a joke / I die laughing«, heißt es in »The Laughing Man«. Das von Selbstzweifeln durchdrungene »The Melting of the Sun«, das auf Pink Floyds »Dark Side of the Moon« verweist, ist ein Beispiel von vielen Zitaten und Anspielungen auf »Daddy’s Home«. So weht der Geist von David Bowies »Fame« durch den Opener »Pay Your Way in Pain«; »My Baby Wants A Baby« ist aus der Gitarrenmelodie von Sheena Eastons 1981er-Hit »Morning Train« gebaut, Andy Warhols Superstar Candy Darling, die schon von Lou Reed besungen wurde, widmet sie ein rührendes Liebeslied.

Liebe zum Detail

Wie immer beeindruckt die Liebe zum Detail bei der Produktion: Jack Antonoff, der unter anderem Taylor Swifts »Folklore« und Lana Del Reys »Norman Fucking Roswell« produzierte, ist neben Clark Koproduzent, lässt Call-and-Response-Einlagen, elektrische Sitar, Flöten und Lap Steel einfließen. Kenya Hathaway – Tochter der Soul-Legende Donny Hathaway – ist eine der Backgroundsängerinnen. Trotz oder wegen stilistischer und modischer Maskeraden ist »Daddy’s Home« Annie Clarks bisher intimstes, wärmstes, schönstes Album.