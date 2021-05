Ein chinesischer Marschall in einer deutschen Stadt

Xinhua © Xinhua Zhu De in Göttingen

Im vergilbten Papierarchiv eines Studentenregisters aus den 1920er Jahren und mit einer Erinnerungstafel mit seinem Namen am ehemaligen Wohnsitz bewahrt die Universitätsstadt Göttingen in Mitteldeutschland die Erinnerung an einen Studenten, der 1949 zum Gründungsvater der Volksrepublik China (VR China) wurde.

Zhu De war 36 Jahre alt, als er 1923 an die Universität Göttingen kam. Die Universitätsbibliothek führt immer noch einen Bibliotheksausweis in seiner eigenen Handschrift, aus dem hervorgeht, dass der aus der südwestchinesischen Provinz Sichuan stammende Soziologe am Institut für Philosophie studierte. Die Soziologie war damals eine neue Disziplin an der renommierten Universität, die im frühen 18. Jahrhundert gegründet worden war.

Zhus Wahl war ganz anders als die anderer chinesischer Studenten in Göttingen; die meisten von ihnen entschieden sich für ein Studium der Medizin, Chemie oder anderer Naturwissenschaften. Während die meisten chinesischen Studenten Anfang zwanzig waren, kam Zhu als einer der frühesten chinesischen Kommunisten und als erfahrener Offizier nach Göttingen. Er wurde 1886 geboren und nahm an der Revolution von 1911 teil, die die letzte kaiserliche Dynastie in der Geschichte Chinas stürzte, und kämpfte in verschiedenen Kriegen des Landes mit.

Zhu traf Zhou Enlai 1922 in Berlin und trat durch Zhous Empfehlung der Kommunistischen Partei Chinas (KP Chinas) bei. Beide sahen in der im Juli 1921 gegründeten KP Chinas das einzige Mittel, um das vom Krieg zerrissene, von Armut betroffene und imperialistisch umkreiste alte China zu retten. Beide gehörten zu den wichtigsten Gründern der VR China, auch bekannt als Neues China. Zhou war der erste Ministerpräsident des Neuen China, während Zhu unter den zehn Marschällen der Volksbefreiungsarmee an erster Stelle stand.

»Zhu De war nicht mehr jung und hatte viele Jahre beim Militär verbracht«, sagte Rolf Kohlstedt, Historiker im Stadtarchiv Göttingen. »Er wollte seine Vision hier in einem industrialisierten westlichen Land erweitern.« Das Stadtarchiv bewahrt Zhus Aufenthaltserlaubnis der örtlichen Polizei auf, ein vergilbtes Dokument mit einem Foto des damals 36-jährigen Mannes in Anzug und Krawatte. Es verzeichnet seinen Umzug von Wilmersdorf, Berlin nach Göttingen, seine vorübergehende Unterbringung in der »Planckstraße 3« und seine Rückkehr nach Berlin im Dezember 1924. In der Planckstraße 3 lebte Zhu bei einer einheimischen Familie. Das zweistöckige Haus aus rotem Backstein existiert noch und hat sich zu einem wichtigen Zwischenstopp für Touristen in dieser Universitätsstadt mit 120.000 Einwohnern entwickelt. 1986 wurde an der Fassade eine Marmortafel mit der Aufschrift »Zhu De, Marschall der Volksrepublik China, 1923-1924« zum Gedenken an seinen 100. Geburtstag angebracht.

Zusätzlich zu seinem Studium widmete sich Zhu der Arbeit des KP Chinas. Als Leiter des chinesischen Studentenverbandes in Göttingen förderte Zhu aktiv kommunistische Ideen und Perspektiven bei Studenten, die mehr über ihr Heimatland erfahren wollten.

Historische Dokumente, einschließlich der Erinnerungen von Zhus Freunden und Mitarbeitern, zeigen, dass er wichtige Einblicke in militärische Strategien und Öffentlichkeitsarbeit gewinnen konnte, sagte Dagmar Yu-Dembski, Spezialistin für China-Studien und Ehrenpräsidentin des Konfuzius-Instituts an der Freien Universität Berlin. Das Stadtarchiv bewahrt noch immer einen Antrag von Zhu und anderen chinesischen Studentenführern bei der örtlichen Polizeibehörde für eine Demonstration auf, mit einem beigefügten Flyer unter dem Titel »Was ist los in China?«.

Sie verurteilten damit am 30. Mai 1925 ein Massaker an Studenten und Arbeitern in Shanghai, forderten Änderungen der miserablen Lebensbedingungen der Arbeiterklasse und baten um internationale Unterstützung für Chinas Kampf gegen Imperialismus und Kolonialismus. Zhu wurde zweimal wegen seiner Beteiligung an revolutionären Aktivitäten verhaftet, bevor er aus Deutschland ausgewiesen wurde. Später studierte er Militärangelegenheiten in der damaligen Sowjetunion und kehrte 1926 nach China zurück. Seine Aktivitäten in Göttingen sind jedoch fast ein Jahrhundert später noch in Erinnerung. »Sein Name wird oft gehört, und wir sind alle stolz darauf, anderen zu sagen, dass wir Alumni derselben Universität wie Zhu De sind«, sagte Wang Jiawen, Präsident des chinesischen Studenten- und Wissenschaftsverbandes in Göttingen.