»Wir haben viel Lehrgeld gezahlt«

Heiko Neubert Graue Oberligamaus ade: Rostock wird DDR-Meister und qualifiziert sich für die 1. Bundesliga (25.5.1991)

Am 25. Mai 1991 wurde zum letzten Mal in der früheren DDR-Oberliga gekickt. Da war man schon Teil der BRD. Wir erinnern daran mit drei Interviews. Heute: Der Fan. (jW)

Wo standen Sie am 25. Mai 1991 ca. 16.47 Uhr, und was passierte dann?

Kurz nach dem Abpfiff bin ich von meinem angestammten Platz in Fanblock I in Richtung des Mittelblocks gegangen, in der Hoffnung, dort etwas leichter über den Zaun auf den Rasen gelangen zu können. Wenige Sekunden später war dort tatsächlich ein Tor zum Innenraum offen, so dass ich freudetrunken auf den Rasen des Ostseestadions laufen konnte.

Rostock, bis dahin eine graue Oberligamaus, wurde ohne große Stars souverän letzter DDR-Meister, holte den FDGB-Pokal und qualifizierte sich für die 1. Bundesliga. Wie konnte das passieren?

Da fallen mir direkt zwei Faktoren ein, vielleicht sogar drei. Gute Fußballer hatten wir bei Hansa schon immer, und in diesen wilden Zeiten konnten wir, relativ weit ab vom Schuss, unseren Weg gehen, nicht zuletzt den Kader weitgehend zusammenhalten. Dieses gewachsene Kollektiv bekam dann offensichtlich den entscheidenden Impuls mit Westimport Uwe Reinders, der eine andere Trainingsarbeit, Menschenführung und auch Mentalität aus Bremen mitbrachte.

Was ging nach dem Spiel im Stadion und in der Stadt ab? Wie viele Tage haben Sie gefeiert?

Nach dem Spiel gab es auf einem Trainingsplatz neben dem Stadion eine kleine, feine Party mit der Mannschaft. Legendär sind da sicher die noch verschollenen Videos mit den ballonseidenen Trainingsanzügen und musikalischen Einlagen von Gernot Alms. Wir sind dann am Montag mit einem Fanbus und einer Fanabordnung der Einladung des Fernsehsenders Premiere gefolgt und ins Kölner E-Werk zur Talkshow »Rote Karte« zum Thema »Ostfußball« gefahren. Hier ist mir noch in Erinnerung, dass ich im Vorfeld der Sendung neben Erich Ribbeck am Pissoir stand, und dass wir ihn mit Gesängen »Lattek – hast den Fuchs gestohlen, gib ihn wieder her …« (in Anlehnung an den sich anbahnenden Wechsel von Henri Fuchs zum 1. FC Köln, jW) foppten und mit einigen fliegenden Bierbechern insgesamt recht angenehm auffielen.

Es gab in der Saison viel Gewalt in den Stadien und um sie herum. Wie haben Sie die letzte Saison aus Fanperspektive in Erinnerung? Anarchie in Ostdeutschland?

Diese turbulente Zeit war natürlich durch den Umbruch, durch Neuorientierung in Verbindung mit der Ungewissheit über die Zukunft geprägt. Ich war Abiturient, konnte viele Auswärtsfahrten machen, teilweise mit organisierten Fanbussen, was ja eine neue Art des Reisens war. Insgesamt war es sicher nicht ungefährlich, aber eigentlich auch nicht gefährlicher als davor. Außergewöhnlich war sicher der Auftritt des BFC (damals FC Berlin, jW) im Ostseestadion, der mit einem imposanten Auswärtsmob von über 700 Leuten inklusive allerlei Gewalt- und Erlebnisvolk aus den alten Bundesländern unseren eigentlichen Fanblock I/J okkupierte. Bezeichnend ist sicher auch die Ohnmacht der ebenfalls im Umbruch befindlichen Volkspolizei, die das zuließ.

Welche drei Dinge fallen Ihnen ein, wenn Sie an die letzte DDR-Oberligasaison denken?

Der Gewinn beider Titel, sowohl Meisterschaft wie auch Pokalsieg, meine aufgeschlitzte rechte Hand, die ich mir beim entscheidenden Heimsieg gegen Dynamo Dresden bei einem Sprung an den Zaun, nach Schlünz’ Freistoßtor zum vorentscheidenden 2:1, an den großen Stahlzinken obendrauf aufgerissen habe, und, ja, das Heimspiel gegen den FC Berlin.

Haben Sie sich für die DDR-Nationalmannschaft interessiert bzw. nach der Wende für die gemeinsame deutsche Nationalmannschaft?

Interessiert schon, und es wäre schon geil gewesen, wenn wir in Wien gewonnen hätten und uns für Italia ’90 qualifiziert hätten. Seit der EM ’92 in Schweden, die ja vor unserer Haustür stattfand, bin ich regelmäßiger Länderspielfahrer, was weniger am DFB-Team liegt als an der Chance auf internationalen Fußball und Auslandsreisen (zwinkert).

Abenteuer Bundesliga, wie haben Sie es in Erinnerung? Wurde man als Ossi im Westen brüderlich in den Arm genommen?

Von aufrichtigem Interesse mit daraus resultierenden Bekanntschaften, teilweise Freundschaften, bis hin zu aufdringlicher Neugier und Arroganz war alles dabei. Grundsätzlich war es eine wunderbare Saison, mit den Höhepunkten zu Beginn, mit grandiosen Heimspielen gegen Nürnberg und Dortmund, dem sensationellen Auswärtssieg in München am zweiten Spieltag und dem großen Finale am letzten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt, allerdings ohne Happyend. Zwischendurch haben wir auf dem Rasen und den Rängen viel Lehrgeld gezahlt, aber insgesamt betrachtet, auf sämtlichen Ebenen nicht enttäuscht.

Warum spielen die Ostklubs in den höchsten deutschen Ligen eine eher bescheidene Rolle? Welche Fehler wurden beispielsweise in Rostock gemacht?

Das hängt sicher auch mit den unterschiedlichen Startvoraussetzungen 1991 zusammen. Das war schwer aufzuholen und ist sicher auch heute noch an mancher Stelle eine hohe Hypothek. Aber mit harter und ehrlicher Arbeit ist es möglich, in der 2. Liga zu überzeugen, oder, wenn man sich Union anschaut, sogar in der 1. Liga. In Rostock sind auch Managementfehler, sportliche Fehleinschätzungen in erfolgreichen Phasen passiert, die zum Abstieg in die 2. Liga und später sogar hinunter in die 3. Liga geführt haben. Ich bin nicht so vermessen, die Schuld irgendwo in der Startphase 90/91 zu suchen, das waren hausgemachte Fehler, für die wir ganz allein verantwortlich waren. Wir sind hier auch nicht irgendwelchen dubiosen und windigen Westunternehmen aufgesessen. Die gab es am Anfang auch, aber den schrittweisen Absturz nach 2008 haben wir uns schon selbst zuzuschreiben.

Wie schätzen Sie den heutigen FCH ein? Und was trauen Sie dem Klub zu?

Das aktuelle Team hat es endlich in die 2. Bundesliga geschafft. Die Kontinuität in der sportlichen Führung muss ab jetzt der Schlüssel für den Klassenerhalt sein. Dafür müssen wir kämpfen. Angesichts vieler großer Teams in Liga 2 wird das sicher verdammt hart. Fantechnisch, vorausgesetzt, wir bekommen wieder halbwegs normale Zuschauerverhältnisse, erwarte ich eine deutsche Super League.