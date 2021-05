Lärm unter Wasser

imago images/Cavan Images Lass ma’ abhauen, viel zu laut hier

Im Jahr 2004 produzierte Bayern 2 eine 20teilige Adaption von Robert Musils »Der Mann ohne Eigenschaften«. Mit dem Titelzusatz »Remix« wurde das Stück als Bearbeitung kenntlich gemacht. Zum Nachhören findet es sich im »Hörspielpool« des Senders. Aus demselben Jahr stammt Elfriede Jelineks Originalhörspiel »Moosbrugger will nichts von sich wissen« (BR 2004; Di., 19 Uhr, WDR 3), das sich näher mit der Musils Roman entnommenen Figur eines Mörders befasst.

»Du sollst nicht lärmen!« Mit diesem zusätzlichen Gebot ergänzte Robert Gernhardt die christlichen zehn. Auch die Meeresbewohner dürften diese Forderung teilen. Das Ausmaß von akustischer Belästigung im Meer untersucht Brigitte Kramer mit »Lärm in der Tiefe – Wie Unterwasserkrach die Meere kaputtmacht« (BR 2018; Di., 20 Uhr, NDR Kultur).

Ein radioaffines Zukunftsszenario entwerfen Leo Hofmann und Julia Vorkefeld in »Lecker Song« (WDR 2020; Ursendung Do., 19 Uhr, WDR 3): Zwei Musiker treffen sich im virtuellen Proberaum, werden bei der Arbeit von KI unterstützt und immer wieder von personalisierter Werbung abgelenkt. Neue und ungewöhnliche Hörspiele warten auch in »Kurzstrecke 110« (DLF Kultur/Eigenproduktion 2021; Ursendung Do., 22 Uhr, DLF Kultur), wenig später geht es in »Otherkin – A Social Software« (DLF Kultur/CTM Festival/ORF Kunstradio/Goethe-Institut 2021; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) von Ale­xander Iezzi und Sarah Theurer um tierische Lebensphilosophien. Ein bisschen gruseliger wird es in Jewgenij Grischkowez’ »Der Planet« (RBB 2004; Fr., 19 Uhr, und So., 14 Uhr, RBB Kultur), in dem es um Stalking und Voyeurismus geht.

Eine Hexenjagd auf eine junge Frau spielt sich ab in Liza Codys »Miss Terry« (WDR 2021; Ursendung in zwei Teilen Fr./Sa., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. Sa./So., 17 Uhr, WDR 5), eine Geschichtsstunde wartet mit Friedrich W. Bischoffs »Das Hörspiel vom Hörspiel« (Schlesische Funkstunde 1931; Fr., 21 Uhr, Bayern 2). Ein Naturfeature hat Gerald Navara im Gepäck: »Bär, Luchs, Adler, Wolf und ihre schwierige Rückkehr« (ORF 2021; Sa., 9 Uhr, ORF Ö1). An Semra Ertan erinnert »Mein Name ist Ausländer | Benim Adim Yabanci« (Sa., 14 Uhr, FSK), auf derselben Welle kommt »Corax Antifa Info« (Corax 2021; Sa., 19 Uhr, FSK). In der Bearbeitung von Franz Schuh und Erwin Steinhauer ist Karl Kraus’ »Die letzten Tage der Menschheit« (Eigenproduktion für Mandelbaum Verlag/ORF 2014; Teil 1/2 Sa., 14 Uhr, ORF Ö1) zu hören. Es gewann 2014 den österreichischen Publikumspreis »Hörspiel des Jahres«. Auch sehr hörenswert: Felix Kubins Bearbeitung von Edward Morgan Forsters »Die Maschine steht still« (NDR 2018; Sa., 15 Uhr, Bayern 2).

Um virtuelle Realität am Telefon und überteuerte Chatroomvorläufer dreht sich Margot Overaths »Das Glück kommt aus der Villa. Süchtig, unter Telefonvorwahl 0190 …« (DLR Berlin/WDR 1995; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur). Das Produktionsteam der Regisseurin Johanna Wehner bringt seine Arbeit an »Herakles von Euripides« (HR/Staatstheater Kassel 2021; Ursendung Sa., 23 Uhr, HR2 Kultur) ins Radio. Von Postkolonialismus in Französisch-Guayana handelt Laura Tirandaz’ »Choco Bé« (SR/D Kultur 2015; So., 17 Uhr, SR 2 Kulturradio).

Als Vierteiler läuft Leon de Winters »Geronimo« (NDR 2018; Teil 1/4, So., 19 Uhr, NDR Kultur) an – über die Operation gegen Osama bin Laden. Als Ursendungen zu hören sind Falkners »Manifest 58 / Irgendwoher« (ORF 2021; So., 23 Uhr, ORF Ö1) und Holger Böhmes »Gefundenes Fressen« (MDR 2021; Mo., 22 Uhr, MDR Kultur).