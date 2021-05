Beiträge zur Baukunst

In Venedig ist am Samstag die 17. Internationale Architekturbiennale eröffnet worden. Bei der wichtigsten Präsentation zur Baukunst weltweit zeigen mehr als 100 Teilnehmer aus 46 Ländern ihre Entwürfe und Ideen. Außerdem kann das Publikum 61 Länderpavillons betrachten. Die Ausstellung, die bis zum 21. November läuft, steht unter dem Motto »How will we live together?« Wegen der Coronapandemie war die Schau von 2020 auf 2021 verschoben worden. (dpa/jW)