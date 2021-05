Piraterie gerade nicht

Andrius Sytas/REUTERS Die Ryanair-Maschine landet am Sonntag in Vilnius

Wer sich noch an die Zeiten vor 1989 erinnert, der weiß, dass jenen, die aus Westberlin in Richtung BRD reisen und es nicht mit den DDR-Behörden zu tun bekommen wollten, der Luftweg offenstand. Drei Luftkorridore in Richtung Hamburg, Hannover und Frankfurt am Main verbanden die damals unter Besatzungsregime stehende Stadt mit dem Bundesgebiet. Aber: Die Existenz dieser Korridore beruhte auf den Sonderrechten der Alliierten, nicht auf dem allgemeinen Recht der internationalen Luftfahrt.

Was am Sonntag am Himmel über Belarus passiert ist, ist hiermit eben nicht zu vergleichen. Es gibt keinen exterritorialen Luftkorridor zwischen »einem EU-Land und einem anderen«, wie es EU-Ratspräsident Charles Michel darstellte, um die Aktion der belarussischen Behörden zu skandalisieren. Es herrscht das weltweit anerkannte Prinzip der Aufteilung des Luftraums in nationale Tortenstücke, die den Grenzen der darunterliegenden Staaten entsprechen. Die Benutzung fremder Lufträume für Transitflüge muss politisch ausgehandelt werden und ist gebührenpflichtig.

Insofern war die Nötigung der Ryanair-Maschine zur Landung in Minsk eines gerade nicht: Piraterie. Belarus hat sein Recht auf seinen nationalen Luftraum geltend gemacht, wenn auch in grenzwertiger Weise, weil der Flug als solcher Belarus nicht schädigte und wahrscheinlich vorher Dutzende Male genauso stattgefunden hat, ohne dass es Beanstandungen gab. Der Anlass für die Aktion war durchsichtig: des an Bord befindlichen oppositionellen Internetaktivisten Roman Protasewitsch habhaft zu werden. Das Mittel, Bombendrohungen zu inszenieren, ist in Osteuropa gängige Taktik der Behörden, um unerwünschte Veranstaltungen zu verhindern; andererseits versah Belarus seine Drohung mit einem Nachdruck, der einer simplen Bombendrohung eigentlich unangemessen war: durch das Aufsteigen eines Kampfflugzeugs mit voller Bewaffnung. Dass der Pilot angesichts dieser Situation auf den Versuch verzichtete, in Richtung des knapp vorausliegenden litauischen Luftraums »durchzubrechen«, entspricht seiner Verantwortung für die Passagiere an Bord und war nur vernünftig. Ob die belarussische »MiG–29« wirklich geschossen hätte, ist eine andere Frage: Wäre ein Protasewitsch Alexander Lukaschenko einen Skandal wert gewesen, der an den Abschuss der koreanischen Boeing über dem Ochotskischen Meer 1983 erinnert hätte? Zum Glück ist die Probe aufs Exempel nicht fällig geworden.

Wahrscheinlich ist, dass hier ein Spiel der Geheimdienste vorlag. Protasewitschs Telegram-Kanal Nexta hat sich in der Phase der Straßendemonstrationen gegen Lukaschenko als »kollektiver Organisator« der Proteste betätigt. Der Vater des jetzt Festgesetzten ist Redakteur des vom polnischen Außenministerium in »demokratiefördernder« Absicht betriebenen Fernsehsenders Belsat.

Vor allem aber war die Aktion mit der Ryanair-Maschine das Spiegelbild einer geplanten Zwangslandung eines anderen Flugzeugs in Kiew im vergangenen Sommer. An Bord der Maschine auf dem Weg von Minsk nach Istanbul sollen 30 Angehörige einer russischen Söldnertruppe gewesen sein, die Kiew medienwirksam vor Gericht stellen wollte. Die vom ukrainischen Geheimdienst und der CIA eingefädelte Operation wurde damals kurz vor dem Start abgebrochen; angeblich war sie zuvor von einem hochrangigen Mitwisser in Kiew an Moskau verraten worden. Ein entsprechendes Dossier der britischen Geheimdienstaußenstelle alias Rechercheplattform »Bellingcat« liegt nach Medienberichten seit Monaten vor, wird aber mit Rücksicht auf mögliche politische Konsequenzen in der Ukraine zurückgehalten.

Die Geheimdienste in Minsk und Moskau haben mit ihrer Aktion vom Sonntag bewiesen, dass sie im Unterschied zu den ukrainischen Kollegen dichthalten und im EU-Ausland nach wie vor operationsfähig sind – jemand muss ja Protasewitsch junior in Griechenland überwacht und vermutlich sehr kurzfristig den Hinweis gegeben haben, in welcher Maschine er saß. Das geht an die Adresse derer, die glauben, durch die Ausweisung russischer Diplomaten die Tätigkeit dieser Dienste behindern zu können. Wenn sich andere Lukaschenko-Gegner im Westen jetzt dreimal überlegen, wie weit sie in ihrem Engagement gehen, ist das nicht unbeabsichtigt. Was der ganze Ablauf freilich über den Rückhalt des belarussischen Präsidenten in der eigenen Gesellschaft aussagt – ob er über die Geheimdienste hinausgeht –, ist eine Frage, die sich insbesondere auch dessen russische Partner stellen müssen. Es sei denn, es ist ihnen schon egal.