Fern der Realität

imago images/Future Image Protest gegen die CDU-FDP-Landesregierung in Köln am Sonnabend

Die Mobilisierungswelle gegen die geplante Verschärfung des nordrhein-westfälischen Versammlungsgesetzes rollt. Am Sonnabend gingen in Köln rund 500 Menschen – unter strikter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln wegen der Pandemielage – gegen die Pläne der Landesregierung von CDU und FDP auf die Straße. Aufgerufen hatte das Bündnis »Versammlungsgesetz NRW Stoppen! – Grundrechte erhalten!« im Rahmen einer dezentralen Aktionswoche. »Wir sind angesichts der schwierigen äußeren Bedingungen sehr zufrieden mit der Aktionswoche«, sagte Bündnissprecherin Michèle Winkler am Sonntag auf jW-Nachfrage. Neben der Demo in Köln hatte es in den vergangenen Tagen Versammlungen in Aachen, Bonn, Mönchengladbach und Duisburg gegeben.

Zufrieden zeigte sich Winkler mit der Breite des Bündnisses, das neben zahlreichen linken und antifaschistischen Gruppen und Parteien auch Initiativen, die sich für sogenannte Klimagerechtigkeit einsetzen, sowie Gewerkschafter und Fußballfans umfasse. Allerdings seien die Menschen im Bündnis »ernüchtert« angesichts des »weitgehenden Desinteresses in der breiteren Medienlandschaft und Zivilgesellschaft an den geplanten umfangreichen und dauerhaften Beschränkungen der Versammlungsfreiheit«, sagte Winkler weiter.

Was NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) als »klare und verständliche Regelungen für Demonstrationen und Kundgebungen« anpreist, das ist für das Bündnis ein klarer »Angriff auf die Versammlungsfreiheit«. Kritisiert werden unter anderem die Ausweitung der Videoüberwachung von Demonstrationen mittels Drohnen, das »erweiterte Störungsverbot« für antifaschistische Gegenproteste sowie die Erlaubnis anlassloser Polizeikontrollen beim Zugang zu Versammlungen. Auch die Kriminalisierung einheitlicher Kleidung, beispielsweise der weißen Maleranzüge der Klimagerechtigkeitsbewegung von »Ende Gelände«, stößt auf Widerstand – unter anderem von Gewerkschaften und Fußballfans, die auch weiterhin einheitlich im Arbeits- oder Cluboutfit auf die Straße wollen.

»Fanmärsche sind für uns elementarer Bestandteil unserer Fankultur«, machte ein Mitglied vom »Kölsche Klüngel«, der Fußballrechtshilfe für Fans des 1. FC Köln, am Sonnabend in einer kämpferischen Rede auf dem Heumarkt deutlich. Bereits heute sei das Versammlungsgesetz auf Fanmärsche aller Art, »ob beim einfachen Gang vom Bahnhof zum Stadion, beim organisierten Marsch durch die Stadt im Europapokal oder bei Demonstrationen mit fanpolitischem Inhalt« anwendbar. Fanschals, die im Winter zu weit oben im Gesicht getragen würden, hätten schon Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Vermummungsverbot nach sich gezogen.

Gewerkschaften befürchten, dass das neue Gesetz im Zuge sich zuspitzender sozialer Konflikte auch gegen betriebliche und gewerkschaftliche Proteste eingesetzt wird. Eva-Maria Zimmermann von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Köln kritisierte die geplanten Regelungen bei Arbeitskämpfen als »nicht praktikabel«. Gerade bei Arbeitskämpfen und Tarifauseinandersetzungen müssten Gewerkschaften kurzfristig agieren können. Mit einer künftig festgeschriebenen Anmeldefrist von »48 Stunden plus Samstage, Sonn- und Feiertage« würden insbesondere Gewerkschaften ihrer Schlagkraft beraubt, so die GEW-Vertreterin. Die geplante namentliche Nennung von Versammlungsanmeldern nannte Zimmermann »demokratiefeindlich«, da diese Regelung davon abschrecke das Grundrecht der Versammlungsfreiheit in Anspruch zu nehmen. Man merke dem Gesetzentwurf an, so die Gewerkschafterin unter tosendem Beifall auf dem Kölner Heumarkt, dass dieser von Menschen verfasst worden sei, die eine Menge »Sitzfleisch haben, aber leider keine Ahnung von der politischen Praxis auf der Straße«.