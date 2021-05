Rassismus nicht gebannt

Victoria Jones/PA via AP, File Sasha Johnson (M.) wurde am Sonntag lebensgefährlich verletzt (»Black Lives Matter«-Protest in London, Juni 2020)

Eine führende Aktivistin der Bewegung »Black Lives Matter« in Großbritannien liegt mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung im Krankenhaus. Der 27jährigen Sasha Johnson sei am Sonntag in den frühen Morgenstunden in den Kopf geschossen worden, teilte die »Taking the Initiative Party« (TTIP) mit, deren Exekutivkomitee Johnson angehört. Sie sei in einem kritischen Zustand. Der Angriff im Londoner Stadtteil Southwark erfolgte nach »zahlreichen Todesdrohungen«, so die Partei. Die Londoner Metropolitan Police hatte zunächst gemeldet, es deute »nichts darauf hin, dass es ein gezielter Angriff war«. Laut der britischen Zeitung The Guardian erfolgte jedoch kurz darauf ein Aufruf der »Met«, sie suche Zeugen zu dem Vorfall. Die TTIP erklärte im Internet, die Mutter dreier Kinder habe »immer aktiv für schwarze Menschen gekämpft und gegen die Ungerechtigkeiten, denen sie ausgesetzt sind«. Für »Black Lives Matter« und für TTIP, »Großbritanniens erster von Schwarzen geführten politischen Partei«, sei sie »eine starke, kraftvolle Stimme«. Die Aktivistin, nach eigenen Worten »Oxfords Black Panther«, hatte laut Daily Mail 2020 erklärt, die TTIP sei »nicht nur eine Partei für Schwarze«, sondern würde »die ganze Arbeiterklasse vertreten«.

Im vergangenen Sommer hatte Johnson antirassistische Demonstrationen in Großbritannien mitorganisiert, die sich den weltweiten Protesten nach dem Mord an dem Afroamerikaner George Floyd vor einem Jahr anschlossen. Die Bilder von jenem 25. Mai 2020 in Minneapolis (Minnesota) waren um die Welt gegangen, als der weiße Polizist Derek Chauvin völlig ungerührt von Floyds Hilferufen, er könne »nicht atmen«, über neun Minuten sein Knie auf den Hals des am Boden Liegenden presste, bis sein Opfer erstickte.

Das Verbrechen löste in den USA monatelange Proteste aus, mit über 700 Demonstrationen und Aktionen zivilen Ungehorsams. Daraus entstand die Kampagne »Defund the police« zur Umwidmung finanzieller Mittel der Polizeibehörden zugunsten der Sozialarbeit von Gemeinden mit vorwiegend schwarzer und hispanischer Bevölkerung.

Zum Gedenken an George Floyd versammelten sich bereits am Sonntag (Ortszeit) dessen Angehörige und rund 1.500 Unterstützer in Minneapolis zu einer Kundgebung und einem Marsch gegen Rassismus. »Es war ein langes Jahr. Es war ein schmerzhaftes Jahr. Es war sehr frustrierend für mich und meine Familie«, sagte Floyds Schwester Bridgett laut AFP vor der Menge. Ihr Leben habe sich durch den Tod ihres Bruders »binnen eines Wimpernschlags« grundlegend verändert. Aber sie werde weiter »aufstehen und eine Stimme für ihn sein«, so Bridgett Floyd.

Der Mord an Floyd sei »eine der größten Schanden in der amerikanischen Geschichte«, erklärte der Bürgerrechtler Reverend Al Sharpton. »Sie dachten, sie könnten damit durchkommen, doch ihr seid auf die Straße gegangen, Schwarz und Weiß, Jung und Alt, inmitten der Pandemie«, hob Sharpton den Mut der trotz massiver Polizeigewalt unerschrockenen antirassistischen Bewegung hervor. Expolizist Chauvin wurde am 20. April von einer Geschworenenjury in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter Mord zweiten Grades. Das Strafmaß gegen den 45jährigen soll am 25. Juni verkündet werden. Den drei anderen Polizisten, die mitleidlos zugesehen hatten, wie Floyd erstickte, soll im August der Prozess gemacht werden. Floyd war aus nichtigem Anlass festgenommen worden. Siehe Seite 8