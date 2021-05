Nachschlag: Baal Klum

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Applaus für so viel Langeweile: Heidi Klum am 22. Januar in Berlin

Fette Einschaltquoten für die 16. Staffel der von Heidi Klum diktierten Castingshow »Germany’s Next Topmodel«. Ein Ausdruck der Alternativlosigkeit. Nie war GNTM öder: Klums »Määädchen« in Berlin, eingepfercht mit Gastbeschauern wie Otto Waalkes, für Fotoshootings vom Fernsehturm gehangen, um aus den Ergebnissen visuelle Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen – zu all dem kommt das teleologische An-der-Wand-entlang: Seit der dritten oder vierten Folge ist klar, wer gewinnt. Da fällt es auch nicht ins Gewicht, wenn Klum vor dem Semifinale vergangenen Donnerstag mit sechs verbliebenen Kandidatinnen leakt, welche vier nächste Woche das schon mit Namensschildern sortierte Treppchen einnehmen werden. Nach dem Covershooting für das Modemagazin Harper’s Bazaar im recycelten Dress schied in der Sendung allerdings nur eine aus. Es entspricht Klums Baal-ähnlicher Machtposition, dass nachträglich noch eine Teilnehmerin mit Finalticket ihren Rückzug erklärte. Klums Rechnung ging auf. Ich schlief beim Gucken wie immer viermal ein. (km)