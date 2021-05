imago/ZUMA Press

Blick zurück im Zorn

Zu jW vom 8./9.5.: »Der Staat gegen junge Welt«

Die Erklärung der Bundesregierung, warum junge Welt alljährlich im Bericht des Verfassungsschutzes geadelt wird, wurde bereits von vielen Lesern mit Prädikaten von »idiotisch« bis »typisch« gewürdigt. Trotzdem will ich eine Passage noch einmal zitieren. Und zwar wegen Wiglaf Droste. Als Grund, weshalb sich die »revolutionären marxistischen Grundüberzeugungen gegen die Grundprinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung richten«, wird genannt, dass die »Aufteilung einer Gesellschaft nach dem Merkmal der produktionsorientierten Klassenzugehörigkeit … der Garantie der Menschenwürde widerspricht«. Wiglaf, hörst du zu? Eines deiner Bücher hat den Titel »Die Würde des Menschen ist ein Konjunktiv«. Das muss man auf diese kurze Formel erst einmal bringen. Nikolai Bucharin, ein Kampfgefährte Lenins, hatte aber schon kurz vor der Machtübergabe 1933 den Sinngehalt des Satzes konkreter formuliert: »Die Demokratie ist die Staatsform des Bürgertums, wenn es keine Angst hat, der Faschismus, wenn es Angst hat.« Zwar befinden wir uns (noch) nicht im Herrschaftsbereich eines faschistischen Regimes. Aber wer das letzte Wort beanspruchen möchte, erleben wir derzeit sehr konkret. Am Internationalen Tag der Pressefreiheit überschlugen sich die politischen Akteure mit Lippenbekenntnissen. Ich zitiere nur Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD): »Ohne freie Presse gibt es keine Demokratie.« Ja, wenn das so ist, was kommt denn dann auf uns zu, wenn allein schon eine marxistisch unterlegte Analyse des imperialistischen Tagesgeschäfts kriminalisiert wird? Hatten wir das nicht schon mal? Blicken wir zurück im Zorn und bleiben im Widerstand.

Hans Schoenefeldt, per E-Mail

Ablenkungsmanöver

Zu jW vom 18.5.: »Erhobene Zeigefinger«

Ein Staat, an dessen Wiege ein Hans Globke stand, Mitautor der faschistischen »Nürnberger Rassengesetze«, dann Staatssekretär unter Konrad Adenauer, tut sich jetzt als »kollektiver Oberzionist« hervor. Ja, auch in der Solidarität mit Palästina gibt es einige, die unbeirrt an ein arabisches Land vom Jordan bis zum Meer glauben, ohne Juden, so wie umgekehrt die zionistischen Ideologen an ein rein jüdisches. Ohne Araber. Aber nur an letzterem wird ununterbrochen gearbeitet. (…) Auf der anderen Seite stehen Erniedrigung und Wut, steht die Suche nach geeigneten Kampfmitteln. Ob das die Raketen aus Gaza sind, kann bezweifelt werden. (…) Aber wir können dem palästinensischen Widerstand die Kampfmethoden nicht vorschreiben. Ihn als »antisemitisch« darzustellen, dient der Ablenkung von der permanenten Unterstützung der israelischen Kolonisierungspolitik, worauf leider viele Politiker bis hin zur Linkspartei hereinfallen.

Volker Wirth, Berlin

Lösung gesucht

Zu jW vom 15./16.5.: »Kein Frieden für Gaza«

Die Vertreibung der Palästinenser begann bereits vor der Gründung Israels. Ein Auslöser der palästinensisch-zionistischen Kämpfe war die Verabschiedung der UN-Teilungsresolution im November 1947. David Ben Gurion sprach am 8. Januar 1948 von »Krieg« und 15.000 bis 20.000 »geflohenen« Palästinensern. (…) Ein markanter Punkt war das Massaker von Deir Jassin Anfang April 1948. Es trug zur Entscheidung der arabischen Nachbarstaaten bei, Mitte Mai in den längst tobenden Krieg einzugreifen. Es waren da, also vor der israelischen Staatsgründung, bereits mehrere hunderttausend Araber vertrieben bzw. geflohen. (…) Ich persönlich glaube nicht mehr an eine Zweistaatenlösung. Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, wenn »jüdische und arabische Israelis gemeinsam für Frieden und gleichberechtigtes Zusammenleben auf die Straße« gehen, wie jW berichtete. Wo gemeinsam für Gleichberechtigung demonstriert wird, wird die Einstaatenlösung praktikabler.

Ulf Gerkan, per E-Mail

Viele Wege zum Ziel

Zu jW vom 15./16.5.: »Rauch über der Wiege«

In der Wochenendbeilage blieb ich am Artikel von Stefan Siegert hängen. Darüber bin ich sehr froh, regte er doch viele Erinnerungen und Gedanken an. »Nacht und Nebel« wurde uns in Westberlin 1964 im Rahmen einer Schulveranstaltung gezeigt. Ich erinnere mich so, dass alle 10. Klassen zumindest meines Bezirks (Tiergarten) zu einem Kino am Bahnhof Zoologischer Garten fuhren und dort den Film gemeinsam sahen. (…) Ich war außerordentlich erschüttert über die Bilder von den Leichenbergen im befreiten KZ. Für meine Mutter, der ich entsprechend berichtete, waren das alles Lügen. Meine erste große politische Enttäuschung; denn das konnte ich nicht glauben. In dem Film »Die bleierne Zeit« von Margarethe von Trotta reagiert auch Gudrun Ensslin auf das Zeigen des Films »Nacht und Nebel«, indem sie sich auf der Toilette übergibt. Es wurde geschwiegen oder geleugnet. Im Gegensatz zu Stefan Siegert komme ich von unten und habe folgerichtig den Buñuel-Film »Der diskrete Charme der Bourgeoisie« damals nicht verstanden. Bei mir führten die dankenswerterweise von der Schule vermittelten Filmerfahrungen zu anderen Gedanken und weckten mich auf. Auch diese Erlebnisse führten mich später zur Studentenbewegung und der Auseinandersetzung mit dem antifaschistischen Staat DDR und seiner Literatur. Den ersten leibhaftigen Kommunisten habe ich während meines Studiums an der Pädagogischen Hochschule kennengelernt, Gerhard Danelius, Vorsitzender der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins (SEW). Circa 1970 wurde er im Zuge eines Seminars über die sich damals bildenden linken Parteiansätze eingeladen – was keineswegs selbstverständlich war. Im gut besetzten Audimax wurde er stark angefeindet, und ich staunte über seine Standhaftigkeit und seinen Mut. Westberlin war eine Hochburg des Antikommunismus. Irgendwann bündelten sich offenbar alle diese Erfahrungen, und ich fand selbst zum Kommunismus. Wie man sieht, gibt es viele Wege dorthin. Ich danke Stefan Siegert für diesen Artikel sehr und wünsche mir weitere dieser Art.

Elke Dunkhase, per E-Mail