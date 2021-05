Ein 1950er

Der valencianische Dichter Francisco Brines ist tot. Der Gewinner des Cervantes-Literaturpreises von 2020 starb am Donnerstag im Alter von 89 Jahren in einem Krankenhaus in Gandia in der Region Valencia, wie der staatliche TV-Sender RTVE in der Nacht auf Freitag mitteilte. Brines galt als einer der wichtigsten spanischen Poeten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er war einer der letzten noch lebenden Vertreter der sogenannten Generation der 1950er, die als Kinder den Spanischen Krieg (1936–1939) erlebt hatten. (dpa/jW)