Auslese der Vorleser

Die 14 Teilnehmer am Literaturwettbewerb um den diesjährigen Bachmann-Preis wurden bekanntgegeben. Aus Deutschland kommen die in Leipzig lebende Heike Geißler, der gebürtige Bochumer Timon Karl Kaleyta, Necati Öziri aus Berlin sowie Anna Prizkau, die in Moskau geboren wurde. Dazu kommen die aus Nürnberg stammende Nadine Schneider, Leander Steinkopf aus München und die Berlinerin Dana Vowinckel. Aus Österreich sind fünf Schriftsteller dabei, aus der Schweiz zwei. Sie werden vom 16. bis 20. Juni bei den 45. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt mit ihren Texten die Jury zu überzeugen versuchen. Wie im Vorjahr lesen die Teilnehmer wegen der Coronakrise via Video und sind bei der Diskussion ihrer Texte live zugeschaltet. (dpa/jW)