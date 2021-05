Ghosn und seine Kinder

imago images/Kyodo News Carlos Ghosn sieht sich als Opfer und fordert Entschädigung

Die niederländische Justiz hat Carlos Ghosn, den früheren Chef des Automobilkonzerns Renault-Nissan-Mitsubishi, zur Rückzahlung von Bezügen in Höhe von fünf Millionen Euro an die in Amsterdam angesiedelte Holding der Allianz verurteilt. Ghosn selbst hatte gegen die aus Steuergründen in den Niederlanden residierende Renault-Nissan BV geklagt und eine »Ausgleichzahlung wegen illegaler Entlassung« in Höhe von 15 Millionen Euro verlangt. In ihrem Urteil erklärten die Richter, der Kläger habe nicht nur keinen Anspruch auf »Entlohnung oder Rückzahlung«, sondern habe auch die im Zeitraum von April bis November 2018 erhaltenen Gehälter zurückzuerstatten. Seit Monaten ermittelt auch die französische Justiz gegen Ghosn – wegen Steuerhinterziehung. Gerichtsprotokolle, die vermitteln, wie die japanischen Kollegen Ghosn im Winter 2018 abservierten, werfen auch ein Licht auf den unbarmherzigen Krieg, den sich die Oligarchen des globalen Konzernregiments untereinander liefern.

Auslöser für den Kampf Nissans gegen Ghosn, der die Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi 1999 noch unter großem Beifall aller Beteiligten geschmiedet hatte, war sicher nicht dessen rigider, bisweilen brutaler Bruch mit fernöstlichen Traditionen – insbesondere mit der Praxis einer lebenslangen Verbindung der Beschäftigten mit »ihrem Betrieb« – oder die gnadenlose Entlassung von sage und schreibe 22.000 Lohnabhängigen zur »Sanierung« der maroden Nissan-Werke. Der lange als eine Art »Held der Wirtschaft« verehrte Mann hatte im Frühjahr 2018 begonnen, das bis dahin funktionierende »Bündnis für eine gemeinsame Strategie und Synergienutzung« in eine Fusion unter der Führung des französischen Partners Renault zu zwingen.

Die Allianz der drei Unternehmen, an der Renault und Nissan zu je 40 Prozent, Mitsubishi mit 20 Prozent beteiligt waren, basierte zunächst, wie es hieß, »auf Vertrauen und gegenseitiger Achtung«. Eine Grundlage, die Ghosn nach Ansicht der Japaner 2018 verlassen hatte. Es galt, den inzwischen ungeliebten »Supermanager« möglichst schnell und effektvoll loszuwerden. Für den Malaysier Hari Nada, den Kronzeugen der Staatsanwaltschaft in Tokio, der seit 1990 als Justiziar bei Nissan und enger Vertrauter des Ghosn-Stellvertreters Hiroto Saikawa arbeitete, hatte sich der in Haft genommene Chef durch Betrug und Untreue »entehrt«. Im Frühjahr 2018 hatte Nada begonnen, ein Dossier zusammenzustellen, im November desselben Jahres wurde Ghosn, vor allem aufgrund dieser Recherchen und der Beschaffung von »Beweismaterial«, auf dem Flughafen von Tokio verhaftet. Die japanische Justiz, die ihn wegen Untreue, Unterschlagung, Korruption und Geldwäsche anklagte, setzte ihn zunächst im Gefängnis, danach im Hausarrest fest. Zum Prozess indessen kam es nie. Am 29. Dezember 2019, gelang Ghosn mit der Unterstützung US-amerikanischer und türkischer Helfer die spektakuläre Flucht über Istanbul in die libanesische Hauptstadt Beirut.

Ghosn hatte sich danach in Zeitungs- und Fernsehinterviews, in Büchern und sogar in Dokumentarfilmen immer wieder als »Opfer« der »ungerechten japanischen Justiz« inszeniert, deren System der »Geiselhaft« die Unschuldsvermutung nicht kenne. Seither sitzt er in Beirut fest und wird per internationalem Haftbefehl gesucht.

Weil Ghosn sich dem für dieses Frühjahr geplanten Prozess entzogen hatte, wurden Nadas Aussagen und Protokolle erst in der Verhandlung gegen dessen ebenfalls verhafteten US-amerikanischen Stellvertreter Greg Kelly öffentlich und enthüllten zumindest einen Teil der Strategie – Nadas Ermittlungen vor allem –, mit der Nissan die Verhaftung des Chefs durch die japanische Justiz und die Abwehr der Fusion erreichte. Er habe zunächst niemandem vertrauen können, klagte Nada – alle Verantwortlichen in den Führungsetagen seien »Kinder Ghosns« gewesen, die von diesem »einer nach dem anderen« nominiert worden seien.

Im vergangenen Dezember meldete die Pariser Tageszeitung Libération, dass auch die französische Finanzjustiz Ghosn auf den Fersen ist. Der Vorwurf: Seine Residenz, die er 2012 von Paris nach Amsterdam verlegte, weil dort auf sein Millioneneinkommen weniger Steuern erhoben wurden, sei »fiktiv« gewesen. Inzwischen pfändete die französische Finanzfahndung dem Besitzer zahlreicher Immobilien in Frankreich, Brasilien, Libanon und den Niederlanden vorsichtshalber Vermögenswerte in Höhe von mehr als 13 Millionen Euro.