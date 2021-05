Verdi: Tarifschutz für Condor-Beschäftigte

Berlin. Verdi begrüßt den Einstieg der britischen Investmentgesellschaft Attestor als Mehrheitsanteilseigner bei der Condor Flugdienst GmbH. Attestor übernehme damit nicht nur die »mehrheitliche Verantwortung« für Condor, sondern auch für die tariflichen und sozialen Standards der rund 5.000 Beschäftigten in der Kabine, in der Technik und am Boden, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag abend mit. »Es gilt weiterhin: Oberste Priorität haben neben der Sicherung des Unternehmens die Beschäftigungsbedingungen und der Arbeitsplatzschutz der Beschäftigten«, wird die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle in der Mitteilung zitiert. (jW)