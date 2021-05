NATO-Manöver: Impfung keine Voraussetzung

Berlin. Die NATO-Kriegsübung »Defender Europe 2021« unter Leitung der US-Armee soll in vollem Umfang auch unter Beteiligung von Soldaten sowie Zivilangestellten der Bundeswehr in Südosteuropa stattfinden – eine Impfung gegen SARS-2 sei »keine Teilnahmevoraussetzung für deutsches Personal«. So steht es in der junge Welt vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Abgeordneten Gesine Lötzsch (Die Linke). Eine Impfquote der beteiligten deutschen Streitkräfte sowie Zivilisten werde nicht erhoben, heißt es in der Antwort weiter. »Es ist mir unverständlich, dass Privatpersonen in ihren Grundrechten massiv eingeschränkt werden und nachts nicht auf die Straße gehen durften, gleichzeitig aber Tausende Soldatinnen und Soldaten durch ganz Europa ziehen, um ein gigantisches Manöver abzuhalten«, erklärte Lötzsch zur Antwort der Bundesregierung. (jW)