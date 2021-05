Millionen in Ruinen versenkt

Bernhard Krebs Anleger gingen leer aus: Die Villa in der Domstadt verfällt

Seit Jahrzehnten rottet Haus Fühlingen im Kölner Norden vor sich hin und verfällt. Inzwischen dient das Areal, auf dem der Kölner Bankier Eduard von Oppenheim Ende des 19. Jahrhunderts eine Villa baute und ein Gestüt gründete, als illegale Müllkippe für Bauschutt.

Dabei sollte die seit den 60ern leerstehende Immobilie, die den Ruf eines Spukhauses genießt, eigentlich luxussaniert in altem Glanz erstrahlen. Das sahen die Pläne der German Property Group (GPG) aus Langenhagen bei Hannover vor. Unter der Schlagzeile »(Spuk)-Haus wird Luxusvilla« hatte 2014 das Kölner Boulevardblatt Express über geplante Wohnungen von 45 bis 165 Quadratmeter berichtet, »alle mit Balkon, Fußbodenheizung und Echtholzparkett« zu Preisen bis 560.000 Euro. Gebaut wurde aber nie. Ein 2017 gestellter Bauantrag war vom Bauamt als mangelhaft zurückgewiesen worden, wie die Kölnische Rundschau noch im Januar berichtete.

Opfer im Ausland

Doch das GPG-Image eines erfolgreichen Immobilienentwicklers war nur Fassade für ein Schneeballsystem, bei dem die Gewinnerwartungen der Anleger mit den Einlagen neuer Investoren befriedigt wurden, bis es zusammenbrach. Die Machenschaften der seit Sommer 2020 insolventen GPG unter Hauptgesellschafter Charles Smethurst haben das Potential als einer der größten Immobilienbetrugsskandale in die Geschichte der BRD einzugehen. Dass es bislang keinen lauten öffentlichen Aufschrei gibt, ist eigentlich nur damit zu erklären, dass die Geprellten fast ausnahmslos aus dem Ausland kommen – vor allem aus Großbritannien, Irland und Asien (siehe jW vom 13.3.21 und 10.12.20). Nach ersten Hinweisen nahm die Staatsanwaltschaft Hannover im Oktober 2020 schließlich Ermittlungen gegen Smethurst wegen Anlagebetrugs und Untreue auf.

Beim Insolvenzverwalter der GPG, Justus von Buchwaldt, türmen sich Forderungen von 1,85 Milliarden Euro auf, wie er jW auf Nachfrage mitteilte. Eine Summe, deren Gegenwert nicht annähernd gedeckt ist. Laut Rechercheverbund aus NDR, BR und Süddeutscher Zeitung sollen lediglich Immobilienwerte in Höhe von rund 150 Millionen Euro gegenüberstehen. Derzeit werten der Insolvenzverwalter und sein Team 6.600 Ordner aus und sichten mehr als eine Million Dokumente.

Geködert wurden die Anleger der GPG mit schicken Imagefilmen und Renditeversprechen von bis zu 15 Prozent, vor allem aber mit dem guten Ruf, den Deutschland international in der Immobilienentwicklung genießt. Smethurst versprach sanierungsbedürftige, denkmalgeschützte Häuser – wie das Haus Fühlingen – günstig zu kaufen und nach Luxussanierung gewinnbringend weiterzuverkaufen, um so Einlagen und Rendite seiner Kunden zu bedienen. Bis heute wirbt das Unternehmen auf seiner Homepage, seit »vielen Jahren erfolgreich im Immobiliengeschäft tätig« und »auf Denkmalsanierung spezialisiert« zu sein. Als »Sicherheit« für die Anleger dienten Grundschuldeinträge im Grundbuch. Im Fall von Haus Fühlingen immerhin zehn Millionen Euro, wie das Kölner Amtsgericht auf jW-Anfrage mitteilte.

Denkmalschutz erlischt

Vor dem Hintergrund eines drohenden Entzugs des Denkmalschutzes, scheint die Ruine in Fühlingen nun vollends zum Millionengrab zu werden. »Die charakteristischen Eigenschaften, um deren Erhalt es einmal ging, sind nicht mehr gegeben. Daran kann auch ein politischer Beschluss nichts ändern«, erklärte Sabine Pakulat (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzende im Stadtentwicklungsausschuss der Domstadt. Ist der Denkmalschutz aber erst mal erloschen, sind Immobilie und Grundstück vollends wertlos. »Dann gibt es da kein Baurecht mehr, denn das Areal liegt im Landschaftsschutzgebiet«, erklärte Reinhard Zöllner (CDU), Bezirksbürgermeister von Köln-Chorweiler, wozu auch der Ortsteil Fühlingen gehört, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ob sich eine Luxussanierung beim Haus Fühlingen überhaupt gelohnt hätte, ist ebenfalls zweifelhaft. Allein für die Erschließungskosten, so die beiden Kommunalpolitiker, hätte eine kleine Millionensumme in die Hand genommen werden müssen. »Selbst für ein Liebhaberobjekt wären die Kosten so hoch, und die planungsrechtlichen Schritte so schwierig und langwierig, dass die Umsetzung unwahrscheinlich ist«, meinte Pakulat. Nachfragen von jW an die GPG zum drohenden Verlust des Denkmalschutzes, blieben tagelang unbeantwortet.

Bleibt die Frage, wo das Geld der GPG-Anleger geblieben ist? Zunächst verschwand es in einem undurchschaubaren Geflecht aus Hunderten Tochtergesellschaften. Dennoch konnte der Rechercheverbund Geldflüsse auf ein Konto einer Gesellschaft unter der Leitung Smethursts auf den Cayman-Inseln in der Karibik nachverfolgen. Ferner profitierten natürlich die Finanzvermittler, die der GPG die Investoren für 20 Prozent und mehr der Investitionssumme anschleppten. Aber auch für die Familie fiel was ab: So soll Smethurst hohe Summen in den defizitären TV-Shoppingkanal seiner Gattin Manuela »Manou« Lenz gepumpt haben.