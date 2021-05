Finger weiter am Abzug

Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS Nach Inkrafttreten der Waffenruhe feierten in Gaza Tausende Palästinenser auf der Straße

Elf Tage nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der in der palästinensischen Enklave Gaza herrschenden islamistischen Hamas wurde in der Nacht zum Freitag unter Vermittlung Ägyptens eine Waffenruhe vereinbart, die um zwei Uhr nachts in Kraft trat. Zwei ägyptische Beobachterdelegationen sollen die Einhaltung der Feuerpause überwachen. Bis jW-Redaktionsschluss wurden weder neue israelische Luftangriffe noch der Abschuss von Raketen aus Gaza gemeldet.

Infolge der elftägigen israelischen Luftangriffe auf den dicht besiedelten Gazastreifen wurden nach Angaben palästinensischer Behörden 243 Palästinenser getötet, darunter 65 Kinder. Dazu kommen rund 1.900 Verwundete. Zehntausende wurden durch die Zerstörung ihrer Häuser obdachlos. Der Premierminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Fatah-Politiker Mohammed Schtaja, kündigte an, Israel wegen Kriegsverbrechen in Gaza vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bringen zu wollen. Auf israelischer Seite wurden zwölf Menschen getötet, während der Großteil der rund 4.000 von der Hamas abgeschossenen Raketen vom Abwehrsystem »Eisenkuppel« abgefangen wurde.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu erklärte am Freitag morgen, die Militäroperationen hätten ihr Ziel erreicht, der Hamas einen schweren Schlag zu versetzen. »Die Öffentlichkeit und die Hamas wissen nicht alles, doch die Gesamtheit unseres Erfolges wird sich im Laufe der Zeit zeigen«, zitiert die linksliberale israelische Zeitung Haaretz den Politiker. Die Hamas erklärte sich derweil zur Siegerin des asymmetrischen Krieges gegen die hochgerüstete Kolonialmacht. Nach Inkrafttreten der Waffenruhe feierten in Gaza und der Westbank Tausende Palästinenser auf der Straße.

»Es ist richtig, die Schlacht endet heute«, erklärte Hamas-Politbüromitglied Issat Al-Rischak in Doha, »aber unsere Finger werden weiter am Abzug bleiben«. Ein weiterer Hamas-Führungsfunktionär, Osama Hamdan, behauptete gegenüber dem libanesischen Sender Al Mayadeen, seine Bewegung habe »Garantien erhalten, dass die israelische Aggression gegenüber der Al-Aksa-Moschee und Scheich Dscharrah gestoppt würden«. Von israelischen Behörden angeordnete Zwangsräumungen von Palästinensern im Ostjerusalemer Viertel Scheich Dscharrah sowie Polizeiübergriffe auf Betende in der Al-Aksa-Moschee hatten die jüngste Eskalation ausgelöst. Ein israelischer Regierungsvertreter bezeichnete die Behauptungen von Hamdan laut Haaretz als »vollständige Lüge«, die Waffenruhe sei »ohne Bedingungen« vereinbart worden.

Bei Bethlehem attackierten israelische Soldaten am Freitag eine Kundgebung von Hunderten israelischen und palästinensischen Friedensaktivisten, darunter Knesset-Abgeordnete der linksliberalen Meretz und der sozialistischen Chadasch, gegen Besatzung und Vertreibung mit Schockgranaten. Die Armee hatte den Ort zuvor zum militärischen Sperrgebiet erklärt und aus Jerusalem kommende Busse mit israelischen Friedensaktivisten gestoppt.