Bolzplatzherzen hüpften

Federico Tardito/Xinhua/imago images Zum 14. Mal: Juventus Turin feiert den Sieg gegen Atalanta Bergamasca

Am Mittwoch verfolgten 4.300 Zuschauer im »Città del Tricolore«-Stadion von ­Reggio nell’Emilia das Finale der Coppa Italia. Zwanzig Prozent der Plätze waren belegt. Da kann man nur hoffen, dass nächstes Jahr, wenn die Coppa hundertjähriges Jubiläum feiert, die Chose in einem würdigeren Rahmen stattfinden kann.

Zum sportlichen Vergleich eingefunden hatten sich die Teams von Atalanta Bergamasca und die alten Verdächtigen von Juventus Turin. Es gibt Unverbesserliche, die meinen, im Sport gehe es ums Gewinnen und sonst nichts. Und dass Mannschaften mit Geschichte ihre Spiele im Schlaf für sich entscheiden, mit der Magie ihres Vereinswappens, durch kryptische Mystik eben. Folgte man diesem Irrglauben, wären auf der einen Seite Einbeinige aufgelaufen und auf der anderen Heinis, die den Ball noch auf dem Rumpf um die wie Riesenslalomstangen ausschauenden Einbeiner dribbeln und schließlich im Dutzend in den gegnerischen Reusen verstauen würden.

Die nackten Fakten sprachen aber Klartext. Die »Gli Orobici« (Bergamasken) konnten die Coppa Italia erst einmal gewinnen. Das war 1963 und zugleich der einzige Titel in der Vereinsgeschichte. Vor zwei Jahren hatten sie zuletzt ein Coppa-Finale verloren, hier nahmen die Lombarden den bereits fünften Anlauf. Die Bianconeri indes haben, abgesehen von 36 italienischen Meisterschaften, sämtliche internationalen Titel inklusive des Weltpokals (zweimal) gewonnen. In den Vitrinen fehlt nur noch die Trophäe der Klub-WM. Ende Januar gewannen sie die Supercoppa gegen Napoli.

Atalanta startete mit Volldampf. ­Juve-Trainer Andrea Pirlo hatte Álvaro Morata und Paulo Dybala auf die Bank verbannt und statt dessen dem behäbigen Cristiano Ronaldo (ein Schatten seiner selbst) Dejan Kulusevski in der Attacke an die Seite gestellt, schwedischer Nationalspieler mazedonischer Abstammung und gerade 21, der bald mächtig auf den Flügeln wirbelte. Zunächst jedoch litt Juve unter den steten Angriffen des Kolumbianers Duván Zapata. Erst hängte er Matthijs de Ligt ab und setzte großartig den argentinischen Abwehrchef José Palomino in Szene, doch Gianluigi Buffon hielt mit einer glamourösen Fußabwehr in Schmauchspurdistanz dagegen. Kurz darauf touchierte ein Drehschuss Zapatas das Außennetz. Juve war auf dem Platz nicht existent. Spiel auf ein Tor. Und genau das, also dieses Spiel, wurde nach einer halben Stunde auf den Kopf gestellt, als der Exschalker Weston McKennie vom Sanktionspunkt nach rechts auf Kulusevski ablegte und dieser den Torhüter Pierluigi Gollini mit einem herrlichen Schlenzer zum 0:1 überlistete. Allerdings war dem Beginn des Angriffs ein derbes Foul von Juan Cuadrado an Robin Gosens vorausgegangen, und Cristiano hatte im Strafraum, sich auf dem Boden herumfläzend, ein absichtliches Handspiel begangen. Dennoch, wer einen Kulusevski hat, kann auf einen Zlatan geflissentlich pfeifen. Spaniens Nationalcoach Luis Enrique kann nicht gefallen haben, was er da sah. Schweden ist Spaniens Auftaktgegner bei der Eurocopa. Kulusevski wurde übrigens von Atalanta ausgebildet. Da hilft kein Lamentieren. Wer Raben aufzieht, darf sich nicht wundern, wenn ihm die Augen ausgehackt werden. Letzte Saison wurde der Flügelflitzer (da bei Parma) bei den Serie-A-Liga-Awards als bester U-23-Spieler ausgezeichnet.

Zehn Minuten darauf schickte Hans Hateboer nach Vorarbeit von Remo Freuler von rechts einen Todespass an den Sechzehner, von wo Ruslan Mali­nowskyj gegen vier vor dem Schuss zu Kreuze kriechenden, aufgescheuchten Hühnern nebst Eierdieb Buffon zum Ausgleich einlochte.

Nach dem Pausengrappa begann die Vecchia Signora mitzuspielen. Überragender Mann auf dem Platz war nun der von der Fiorentina ausgeliehene Federico Chiesa. Erst legte er Kulusevski eine hunderprozentige vor, die Gollini mit Mühe parierte. Dann traf er nach Hackenvorlage von Ronaldo, Gollini war bereits geschlagen, nur Aluminium. Und dann dieser Doppelpass mit Kulusevski, Minute 73, und Chiesa tunnelte Gollini zum 1:2 Endstand. Das sah so leicht aus, so beschwingt, so ungeheuerlich, dass Bolzplatzherzen hüpften. Juventus gewann seine 14. Coppa und Buffon die sechste (davon eine mit Parma). Dennoch, am Sonnabend sind die Bianconeri auf Schützenhilfe der Bergamasken gegen die jungen Wilden des AC Milan angewiesen, sonst ist die Champions League ade. Gut Spocht!