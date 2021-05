Lesbenfrühling ohne Transfrauen

Artur Widak/imago images Trotz inklusiven Anspruchs sind Transfrauen beim Lesbenfrühlingstreffen ausgeschlossen (Symbolbild)

An diesem Freitag abend beginnt das 47. Lesbenfrühlingstreffen (LFT). Aus Pandemiegründen wurde die größte und älteste deutschsprachige Zusammenkunft lesbischer Frauen ins Internet verlegt. Traditionell wird das Treffen immer von Gruppen aus verschiedenen Städten organisiert, in diesem Jahr haben das Frauen- und Lesbengruppen aus Bremen übernommen. Als sie das Programm veröffentlichten, rechneten sie wohl nicht damit, was sie auslösen würden. Zum ersten Mal haben sich wichtige Organisationen der lesbischen Community sowie die beiden großen Stiftungen Hans-Magnus Hirschfeld und Hannchen-Mehrzweck öffentlich von Teilen des Programms distanziert und Beiträge und Workshops zurückgezogen.

Inhaltlich geht es um zwei Fragen. Zum einen wird dem LFT 2021 vorgeworfen, Transfrauen auszuschließen und einen transfeindlichen Schwerpunkt zu haben. In Ankündigungen zu Vorträgen und Panels heißt es unter anderem, dass Transfrauen »Männer in Frauenkleidern« seien oder, dass »Genderidentität – Ein Trojanisches Pferd für die Frauen« sei. Solche Behauptungen spalten die feministische Bewegung schon lange. Auf der einen Seite stehen Frauen, die sich selbst als »radikalfeministisch« bezeichnen, auf der anderen – meist jüngere – die sich dem Queerfeminismus zurechnen. Daher wird der Konflikt manchmal auch als Generationenkonflikt bezeichnet.

Es geht aber auch um die Frage, inwieweit die Positionen der sogenannten Radikalfeministinnen anschlussfähig an einen rechten Diskurs sind: So heißt es im Programm zum LFT, die Transemanzipationsbewegung sei von einer »Genderideologie« geprägt. Der Verein Lesbenring schrieb dazu in einer Erklärung: »Die im Programm aufgeführten menschenverachtenden, rassistischen und transfeindlichen Positionen sind für den Lesbenring untragbar.« Der Begriff der »Genderideologie« oder des »Gendergaga« ist ein Kampfbegriff der europäischen und US-amerikanischen Rechten.

Wie weit die Annäherung von Teilen der lesbisch-feministischen Bewegung an rechte Organisationen geht, wird am Beispiel von Julia Beck deutlich. Die US-Amerikanerin wurde von den Organisatorinnen eingeladen, einen Teil des Programms zu moderieren. In den USA ist sie eine der wichtigsten Stimmen im Kampf gegen die Rechte von Transpersonen. Seit kurzem lebt sie in Berlin. In den Vereinigten Staaten hat sie zusammen mit der Women’s Liberation Front (Wolf) mehrere Kampagnen gegen die Liberalisierung von Transrechten unter der Regierung von Barack Obama durchgeführt. 2019 nahm sie an einer Veranstaltung der Heritage Foundation teil. Die 1973 unter Ronald Reagan gegründete konservative Stiftung hat sich in den vergangenen Jahren auch immer wieder durch ihre Unterstützung antikommunistischer Bewegungen hervorgetan. In einem Interview mit dem amerikanischen Blog »Feminist Current« verteidigte Beck ihre Teilnahme mit dem Hinweis auf die Bedeutung und Reichweite der Stiftung, außerdem habe sie in den feministischen, linken Gruppen keine Möglichkeit zum Auftreten bekommen.

Die Wahlberlinerin war auch an der Entwicklung der von Wolf mitinitiierten Kampagne »Women stand up« beteiligt. Deren Ziel ist es, feministische Seiten in sozialen Netzwerken zu unterwandern und mit transfeindlichen Positionen zu kapern. Ein Beispiel, wie erfolgreich die Strategie ist, zeigt sich bei der geschlossenen Facebook-Gruppe »Die Graugänse« mit mehr als 400 Mitgliedern. Die sich als »lesbisch, feministisch, links« bezeichnende Gruppe beschreibt auf ihrer Internetseite, wer alles bei ihr willkommen ist: »Frauen liebende Frauen, Frauen, die lesbisch leben, Late Bloomers, Ur- und Bewegungslesben, Lesben mit und ohne Kinder, Lesben mit Handicaps, Lesben aller Ethnien, Lesben unterschiedlicher Hintergründe«. Darin eingeschlossen seien zwar auch Intermenschen und Lesben, die eine Transition wieder rückgängig gemacht haben (Detrans-Lesben), Trans- oder nichtbinäre Lesben sind jedoch ausgeschlossen. Das gleiche gilt für das diesjährige LFT. Kein Wunder, die »Graugänse« gehören mit zu den Organisatorinnen.