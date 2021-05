Eine Ikone

Die Journalistin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Gloria Steinem erhält den angesehenen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Kommunikation und Geisteswissenschaften. Die 87 Jahre alte Steinem gelte heute »als eine der bedeutendsten und ikonischsten Figuren der Frauenrechtsbewegung«, teilte die Jury bei der Bekanntgabe der Siegerin am Mittwoch in Oviedo in Nordspanien mit. Die US-Amerikanerin aus Toledo im US-Bundesstaat Ohio habe sich u. a. durch ihren Kampf für die Legalisierung der Abtreibung, für gleiche Bezahlung von Männer und Frauen sowie gegen die Todesstrafe und gegen die weibliche Genitalverstümmelung ausgezeichnet. (dpa/jW)