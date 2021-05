BRD: Exporte in Drittstaaten gestiegen

Wiesbaden. Die Ausfuhr deutscher Waren in Staaten außerhalb der Europäischen Union ist im April stark gestiegen: Die Exporte wuchsen nach vorläufigen Ergebnissen im Vergleich zum Vorjahr um 35,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Dabei sei aber zu beachten, dass die deutschen Exporte in Drittstaaten im April 2020 wegen der Coronakrise um 27,1 Prozent gegenüber ­April 2019 gesunken waren. (dpa/jW)