Studie: Staatshilfen verhindern Insolvenzen

Neuss. Staatliche Eingriffe haben im Coronajahr 2020 nicht nur in der BRD, sondern in ganz Europa eine Welle von Firmenpleiten verhindert. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in 15 westeuropäischen EU-Ländern sowie Norwegen und der Schweiz laut Creditreform rund 120.000 Unternehmensinsolvenzen registriert – ein Rückgang um 26,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. (dpa/jW)