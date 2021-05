Nur eine Geste

imago images/Winfried Rothermel Endspurt: Es fehlen nur noch ein paar Meter der Pipelinetrasse bei Strausberg in Brandenburg

Die USA werden vorläufig keine neuen Sanktionen gegen die Betreiber der im Bau befindlichen Gaspipeline Nord Stream 2 verhängen. Das geht aus einem Bericht hervor, den US-Außenminister Antony Blinken den beiden Häusern des Kongresses zugeleitet hat. Blinken begründete die Entscheidung von Präsident Joseph Biden mit der »nationalen Sicherheit«: die Fortführung des unter Donald Trump begonnenen Sanktionskurses sei geeignet, die Beziehungen der USA zu den europäischen Alliierten, insbesondere der Bundesrepublik, zu belasten. Das US-Außenministerium betonte gleichzeitig, es sei weiter bestrebt, mit »allen verfügbaren Mitteln« die Fertigstellung der Pipeline zu verhindern. Inneramerikanische Kritiker im Kongress warfen auf die Entscheidung hin Präsident Biden vor, »Putin ein Geschenk« gemacht zu haben. In Moskau wurden die Berichte vorsichtig als »Schritt zur Normalisierung« begrüßt.

Konkret betrifft der Sanktionsverzicht der USA die im schweizerischen Zug ansässige Betreibergesellschaft Nord Stream 2 AG und deren Vorstandsvorsitzenden Matthias Warnig. Sanktionen der USA gegen vier russische Rohrverlegeschiffe bleiben aber ausdrücklich in Kraft; diese Schiffe sind in der Ostsee beim Bau von Nord Stream 2 und im Schwarzen Meer bei der Verlegung der russisch-türkischen Gasleitung »Turk Stream« im Einsatz. Auch frühere Sanktionen gegen Firmen, die das Ostseeprojekt versichern oder zertifizieren sollen, wurden nicht aufgehoben.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) äußerte sich erleichtert über die Entscheidung der USA. Das gebe die Chance, die deutsch-amerikanischen Beziehungen wieder zu verbessern. Der Streit um den Bau der Pipeline sei das einzige schwerwiegende Problem, das die Beziehungen zwischen Berlin und Washington ernsthaft belastet habe, sagte Maas. Skeptischer äußerte sich der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Energie, Klaus Ernst (Linke). Die russische Agentur RIA zitierte ihn mit der Aussage, wenn die USA wirklich einlenkten, wäre dies eine »vernünftige Entscheidung« und würde zeigen, dass die Vereinigten Staaten tatsächlich wieder respektvoll mit ihren souveränen Alliierten umgehen wollten.

Wie es jetzt mit der Pipeline weitergeht, ist unklar. Zum Baufortschritt gibt es unterschiedliche Angaben. RIA zitierte den deutschen Generalkonsul in Jekaterinburg, Matthias Kruse, mit der Aussage, es seien noch etwa 80 Kilometer in dänischen und 28 Kilometer in deutschen Gewässern zu verlegen. Andere Quellen nennen längere Abschnitte. Wenn die Angaben Kruses stimmen, würde das bedeuten, dass seit der Wiederaufnahme der Bauarbeiten Anfang Mai etwa die Hälfte der ausstehenden Strecke verlegt worden wäre. Beim russischen Gaskonzern Gasprom hieß es, die Leitung könne »noch 2021« fertiggestellt werden.

Die vollständige Verlegung der Röhren ist aber nur ein Aspekt des Baus. Bevor die Leitung in Betrieb genommen werden kann, muss sie zertifiziert werden. Die bisher damit beauftragte norwegische Gesellschaft »Norske Veritas« hatte sich unter dem Druck der US-Sanktionsdrohungen Anfang 2021 aus der Beteiligung an dem Projekt zurückgezogen. Wer diese Aufgabe jetzt übernehmen könnte, ist gleichfalls unklar.

Offen ist auch der politische Umgang mit dem Projekt nach der Bundestagswahl. Bisher hat insbesondere die SPD Nord Stream 2 unterstützt; sollten nach der Bundestagswahl die Grünen im Kabinett sitzen, ist größerer politischer Widerstand zu erwarten. Die Grünen sind gegen das Projekt sowohl aus Gründen des Klimaschutzes als auch, weil es Russland zu zusätzlichen Einnahmen verhelfen würde.

Innerhalb der Union ist zuletzt die Forderung lautgeworden, die Genehmigung zur Inbetriebnahme von Nord Stream 2 an politische Bedingungen zu knüpfen. Eine lautet, Russland zu nötigen, den 2024 auslaufenden Gastransitvertrag durch die Ukraine nochmals zu verlängern; eine andere besteht in der Drohung, die Leitung zu sperren, falls Russland sich gegenüber der Ukraine »aggressiv« verhalte. Mit letzterer Drohung dürfte indes nicht Ernst gemacht werden. Denn sobald sich Abnehmer in Deutschland und Westeuropa auf Gaslieferungen eingestellt haben, könnte dies sonst zu Versorgungsproblemen führen, für die keine Bundesregierung gerne die Verantwortung übernehmen würde.