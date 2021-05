Blick hinter die Kulissen des Verfassungsschutzes

imago images/Klaus Rose Demonstration gegen Berufsverbote in Bielefeld 1972

In einer Presseerklärung der »Initiativgruppe 40 Jahre Radikalenerlass« und des »Bundesarbeitsausschusses der Initiativen gegen Berufsverbote und für die Verteidigung der demokratischen Grundrechte« vom Donnerstag heißt es:

Vom Berufsverbot Betroffene bereiten gemeinsam mit Unterstützer*innen am 2. und 3. Juni in Hannover den 50. Jahrestag des Radikalenerlasses vor. Vor besonderen Herausforderungen sehen sich die Initiator*innen des Aufrufs zum bevorstehenden 50. Jahrestag des Radikalenerlasses von 1972. Einerseits gibt es großen Optimismus, was die bisherige Unterstützung des Aufrufs »1972–2022: 50 Jahre Berufsverbote – demokratische Grundrechte verteidigen« betrifft, der inzwischen von vielen prominenten Personen aus Gewerkschaften, Kultur und Politik unterzeichnet wurde. Täglich treffen weitere Unterschriften ein. Andererseits erschweren die Pandemiesituation und der Umgang damit sowohl die Vorbereitung des bundesweiten Treffens in Hannover als auch die Organisation von Informationsveranstaltungen und Unterschriftensammlungen in der Öffentlichkeit.

Die Veranstaltung in Hannover im Bildungswerk Verdi, Goseriede 10, wird sowohl als Präsenzveranstaltung als auch virtuell stattfinden. Am Mittwoch, 2. Juni, um 18 Uhr wird Dr. Rolf Gössner, Jurist und Publizist, in einer öffentlichen Vortragsveranstaltung (ebenfalls im Verdi-Bildungswerk) über seinen jahrzehntelangen Kampf gegen die Überwachung durch den »Verfassungsschutz« berichten. Der Geheimdienstexperte wird einen erhellenden Blick hinter die Kulissen dieses skandalumwitterten Inlandsgeheimdienstes und in das Innenleben seines dubiosen V-Leute-Systems bieten. Dabei wird er ein Stück bundesdeutscher Rechtsgeschichte aufzeigen und die Rolle des »Verfassungsschutzes« in der demokratischen Gesellschaft beleuchten. Anschließend besteht Gelegenheit zur Diskussion über die derzeitige Rolle dieses Geheimdienstes.

Am Donnerstag, 3.Juni, werden Betroffene und Unterstützer*innen über den derzeitigen Stand der Aufarbeitung des Radikalenerlasses in den Bundesländern und im Bund beraten. Außerdem geht es um eine Vernetzung von geplanten Veranstaltungen und den Höhepunkt der Kampagne – eine Aktionswoche in Berlin im Januar 2022. (…)

www.berufsverbote.de

Gemeinsam mit der UNI Global Union und der Kampagne »Make Amazon pay!« kündigt die Ethecon-Stiftung Ethik & Ökonomie für den 26. Mai anlässlich der Hauptversammlung von Amazon Protest vor der Europazentrale des Onlinehandelskonzerns in Luxemburg an:

In der Pandemie findet die Hauptversammlung online hinter verschlossenen Türen statt. Die ausgeschlossenen Konzernkritiker*innen ziehen deshalb gemeinsam mit Kollegen verschiedener europäischer Amazon-Standorte, Gewerkschafter*innen und Umweltschützer*innen vor die Europazentrale des Konzerns. »In Luxemburg hat Amazon zwecks Steuervermeidung seinen Hauptsitz, von hier wird im Schatten der Pandemie und auf dem Rücken von Lagerarbeiter*innen, Paketbot*innen und abhängigen Einzelhändler*innen abkassiert. Von hier aus werden miese Arbeitsverhältnisse in ganz Europa abgewickelt«, begründet Ethecon-Geschäftsführer Niklas Hoves den Protest. (…)