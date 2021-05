Vietnam wählt

REUTERS/Kham Plakat zum 13. Kongress der Kommunistischen Partei Vietnams im Januar in Hanoi

Diesen Sonnabend wählen knapp 70 Millionen Vietnamesen eine neue Nationalversammlung für die kommenden fünf Jahre. Für die 500 Sitze im Parlament der Sozialistischen Republik Vietnam (SRV) sind bis zum 18. Mai 866 Kandidaten registriert worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Vietnam News Agency berichtete. Gleichzeitig werden auch in den Provinzen, Kreisen und Gemeinden die Volksvertretungen gewählt.

Wegen der Coronapandemie fanden die Vorstellung der Kandidaten sowie die Beratungen über die Aufgaben der kommenden 15. Legislaturperiode hauptsächlich via Onlinekonferenzen statt. Wie der Vorsitzende des zentralen Wahlrates, der Generalsekretär und Leiter des Büros der Nationalversammlung, Bui Van Cuong, mitteilte, wurde zudem coronabedingt bereits in 15 Provinzen gewählt.

Die Nationalversammlung ist das Parlament im Einkammersystem von Vietnam und wählt den Staatspräsidenten, auf dessen Vorschlag den Ministerpräsidenten, die Richter des Obersten Gerichtshofes, die Organe der Strafverfolgung sowie die Volksanwaltschaft (Staatsanwaltschaft). Aufgrund ihrer Befugnisse – sie kann Verfassungsänderungen und Gesetze beschließen, Minister und Leiter von Behörden zur Verantwortung ziehen – hat die Nationalversammlung großen politischen Einfluss. Die ­vietnamesische Legislative ist kein ständig tagendes Berufsparlament und tritt nur zu zwei ordentlichen Sitzungen im Jahr zusammen. Dazwischen leisten von ihr gewählte Ausschüsse die entscheidende Parlamentsarbeit.

Die Nationalversammlung hat einen gewichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung der vergangenen Jahrzehnte geleistet. Von einem durch das koloniale Erbe und die Folgen der bis 1975 andauernden US-Herrschaft in Südvietnam wirtschaftlich zurückgebliebenen Land ist Vietnam zu einer der dynamischsten Volkswirtschaften der Welt aufgestiegen. Laut Forschungsinstitut Statista betrug das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 2002 rund 550 US-Dollar, 2019 waren es bereits mehr als 3.400 US-Dollar. Zurückzuführen ist das u. a. auf gestiegene Durchschnitts- und Mindestlöhne sowie eine niedrige Inflationsrate. Beispielhaft ist auch der Umgang mit der Coronapandemie, die Vietnam mit »lediglich« 37 Toten im Zusammenhang mit dem Virus und weniger als 5.000 Infizierten so gut wie nur wenige andere Länder überstanden hat. Diesen Weg will Vietnam fortsetzen und u. a. den »Schwerpunkt stärker auf Industrialisierung und Wissenschafts- und Technologieentwicklung legen«, wie der 13. Kongress der Kommunistischen Partei Vietnams (KPV) Anfang des Jahres erklärte.

Mit der Wahl der Nationalversammlung wird die Besetzung an der Spitze der vier Säulen der Führung der SRV abgeschlossen. Im Februar wurde auf dem 13. Parteitag der KPV Nguyen Phu Truong im Amt des Generalsekretärs bestätigt. Im April war Pham Minh Chinh zum neuen Regierungschef gewählt worden, sein Vorgänger Nguyen Xuan Phuc anschließend zum Staatspräsidenten. Davor wurde im März Vuong Dinh Hue neuer Präsident des Parlaments. Das gilt als sicheres Zeichen dafür, dass er von der neuen Nationalversammlung im Amt bestätigt werden wird.

Die Wahl des vietnamesischen Parlaments findet 75 Jahre nach der Unabhängigkeit des Landes statt: Nach dem Sieg der Augustrevolution über das französische Kolonialjoch wurde die Demokratische Republik Vietnam gegründet, Ho Chi Minh wurde am 2. September 1945 Staatschef. Das zweite Jubiläum in diesem Jahr ist die Befreiung Südvietnams von der US-Besatzung mit der Wahl einer gesamtvietnamesischen Nationalversammlung vor 45 Jahren, die die Einheit des Landes wiederherstellte.