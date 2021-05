Bekannter blinder Fleck

David/jW Mitglieder von »Basta – wir haben genug« demonstrieren seit mehr als zwei Jahren regelmäßig vor dem Gebäude des Landeskriminalamts in Berlin (20.5.2021)

Noch etwas kühl weht der Wind am Donnerstag morgen über den Tempelhofer Damm. Vor der ausladende Fassade des Berliner Landeskriminalamts (LKA) steht eine hauptsächlich aus Frauen bestehende Gruppe im Sonnenschein neben dem Haupteingang. »Guten Morgen, LKA. Aufwachen! Rechtes Auge öffnen!« ist auf einem Schild zu lesen, an einem Fahrrad ist mit großen schwarzen Ziffern eine »100« befestigt. »Wir waren schon bei ganz anderem Wetter hier«, sagt Karin Wüst im Gespräch mit junge Welt. »Heute sind wir wegen der Pressemitteilung viele, manchmal waren wir auch nur zu zweit vor Ort«, stellt die Aktivistin fest. Sie ist Gründungsmitglied der Bürgerinitiative »Basta – wir haben genug« aus dem Ortsteil Britz im Berliner Bezirk Neukölln. Die Initiative hält an diesem Tag zum hundertsten Mal eine Demonstration vor dem LKA ab. Ob sich dabei bereits Erkenntnisse ergeben hätten? »Dass es wichtig ist, dass wir hier weiter stehen«, entgegnet eine Mitstreiterin, die sich gegenüber jW als Roswitha vorstellt.

Seit mehr als zwei Jahren treffen sich Donnerstag morgens regelmäßig Mitglieder der Gruppe vor dem Gebäude, um ihre offenen Fragen direkt an die Berliner Ermittler zu richten (siehe jW vom 14.10.2020). Fragen, die die Ermittlungen über eine Serie von Anschlägen durch Neonazis betreffen. Fragen, auf die die Bürgerinitiative im Verlauf der vergangenen 99 Demonstrationen noch keine Antwort erhalten konnte. Dabei blieben nicht nur Ermittlungserfolge der Berliner Beamten aus. Im vergangenen Jahr wurden auch noch rechte Chatgruppen bei der Polizei bekannt, auch wurden zwei Staatsanwälte mittlerweile wegen Befangenheit von dem Verfahren abgezogen. Die Neuköllner Anschlagserie hat sich zum »Neukölln-Komplex« ausgeweitet. Für die Initiative stellen sich längst nicht mehr nur Fragen wegen fehlender Ermittlungsergebnisse, sondern die Strukturen der Ermittlungsbehörden selbst werfen mittlerweile Fragen auf.

Seit 2011 attackieren Neonazis Neuköllner, die sich gegen ihre Umtriebe wehren. Diese steigerten sich im Jahr 2016 mit einer Vielzahl von Taten zu einem regelrechten Terror gegenüber der Bevölkerung des südöstlichen Berliner Stadtteils. Doch Ermittlungsverfahren fördern oft keine Ergebnisse zu Tage, viele wurden ergebnislos eingestellt. Auch eine eigens eingerichtete Sonderkommission zeigte sich nicht in der Lage, die Täter dingfest zu machen. Hauptverdächtige für die Anschlagserie sind einschlägig bekannte Neonazis.

Statt dessen wurde ein LKA-Beamter mit einem Verdächtigen gesichtet. Ein mit der Anschlagserie betrauter Ermittler beging einen rassistischen Angriff. Beim Ausspähen des Wohnhauses eines Lokalpolitikers von Die Linke wurden Verdächtige vom Verfassungsschutz beobachtet, dieser warnte den Betroffenen nicht. Bei einer Hausdurchsuchung wurde eine »Feindesliste« mit 30 Namen und Adressen gefunden, erst anderthalb Jahre später ein weiterer Datensatz zu mehr als 500 Personen im »Papierkorb« des beschlagnahmten Computers entdeckt. Im August vergangenen Jahres zog die Generalstaatsanwaltschaft Berlin den Fall an sich. Der bisherige Leiter der Abteilung Staatsschutzdelikte soll einem Verdächtigen signalisiert haben, er habe von seiner Seite nichts zu befürchten, er stehe der AfD nahe. Dies war dem Protokoll eines abgehörten Telefonats zu entnehmen, die Information versickerte dennoch in der Behörde.

»Ich glaube nicht, dass die Behörden generell so schlecht ermitteln, dass es ausgerechnet in diesem Bereich keinen einzigen Erfolg gibt«, stellt Wüst am Donnerstag gegenüber jW fest. »Es ist nur dieser Bereich.« Möglicherweise bestünden zu viele Verbindungen zwischen rechten Strukturen und Ermittlungsbehörden. »Kennen die sich vielleicht schon?« fragt Wüst. Die Initiative hatte bereits Anfang dieser Woche in einem offenen Brief an Innensenat und Polizeipräsidentin gefragt, ob es mögliche Überschneidungen in der Sozialisierung von Neonazis und Ermittlern aus Neukölln gebe. Bislang hätten die Behörden bei Fragen über rechte Netzwerke keine zufriedenstellenden Antworten geliefert: »Es wird immer vom Einzeltäter ausgegangen«, erklärt Roswitha gegenüber jW. »Man müsste sich dem Problem aber stellen, es braucht endlich eine ehrliche Analyse.«