Roter Stern

CNSA/AP/dpa

Bei Chinas Raumfahrtprogramm geht es Schlag auf Schlag: Nach der Landung auf dem Mars sandte der chinesische Rover »Zhurong« am Mittwoch erstmals Bilder zur Erde. »Alle Systeme arbeiten normal«, berichteten Staatsmedien. Für den für Mittwoch geplanten, dann aber verschobenen unbemannten Frachtflug zum Hauptteil der zukünftigen chinesischen Raumstation gab es am Donnerstag Anzeichen für einen neuen Startversuch. »Tianzhou 2« soll an Bord einer Rakete vom Typ »Langer Marsch 7 Y3« starten und ans Kernmodul der Raumstation andocken. (dpa/jW)