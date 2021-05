Nachschlag: Grausame Wahrheit

MajdixFathi/imago images Israelischer Angriff auf Gaza-Stadt: Was nach dem Krieg von 2014 stehengeblieben war, wird nun auch noch in Schutt und Asche gelegt (17.5.2021)

Was verbirgt sich dahinter, wenn wie am Dienstag im Interview mit dem Deutschlandfunk ein Sprecher des israelischen Militärs verlauten lässt, die Hamas in Gaza sei gerade dabei, »den Preis für ihre Verbrechen zu bezahlen«? Die Journalisten Dan Cohen und Max Blumenthal sind unmittelbar nach dem Gaza-Krieg 2014 in die palästinensische Enklave gereist, und um es kurz zu fassen: Gebäude und Einrichtungen waren komplett zerbombt, Scharfschützen hatten auf alles geschossen, was sich bewegte, auch auf Rettungskräfte. Nicht minder deprimierend als Cohens und Blumenthals Film »Killing Gaza«, der aus aktuellem Anlass nun allgemein zugänglich im Internet steht, ist Abby Martins Dokumentation »Gaza Fights for Freedom« aus dem Jahr 2018, die auf der alternativen Streamingplattform »Films for Action« online gestellt wurde und in der es u. a. um den »Marsch der Rückkehr« geht, Proteste am Grenzzaun zu Israel, die von der Besatzungsmacht brutal unterbunden wurden. Beide Filme leider nur auf englisch! (jt)