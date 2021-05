Satanisch panisch

Netflix/imago images/ZUMA Press Sündenböcke bei der Arbeit: New Yorker Polizisten auf der Suche nach dem Serienmörder David Berkowitz

Ed Sanders schrieb als Sänger der Fugs historisch wichtige, aber nie besonders gute Songs, auf jeden Fall deutlich schlechtere als Charles Manson oder Genesis P-Orridge. Den gerichtsnotorischen Okkultisten voraus hatte er jedoch das Talent zum Roman. »The Family« erschien 1971 in den USA und 1972 unter dem Titel »Die Geschichte von Charles Manson und seiner Strand-Buggy Streitmacht« (sic!) bei Rowohlt. Auf 370 Seiten erzählt Sanders darin die erste Gruselgeschichte über Teufelsanbeter und Blumenkinder in Kalifornien. Netzwerke der Gewalt, Mordrituale, Sex- und Drogenorgien werden in diesem Buch zu einem Kriminalthriller verwoben, der den Anspruch hat, authentischen Qualitätsjournalismus zu bieten. Das klingt dann so:

»Die letzten Überlebenden einer Bande nackter, langhaariger Diebe, die in gestohlenen Strand-Buggies das Death Valley durchstreiften, sind, wie das Sheriff’s Office gestern bekanntgab, ausgehoben worden. Ein Sheriff-Aufgebot, das von einem Aufklärungsflugzeug aus gelenkt wurde, verhaftete bei zwei Wüstenrazzien 27 männliche und weibliche Mitglieder der Nomadengruppe. Die Beamten erklärten, auch acht Kinder, darunter zwei unterernährte Säuglinge, seien aufgegriffen worden. Einige der Frauen waren vollständig nackt, und andere trugen Bikinihöschen, wie die Beamten berichteten.«

Alles kalter Kaffee und 50 Jahre her – will man denken. In den USA aber ging die sogenannte »Satanic Panic« nie wirklich vorüber, alles was nicht an das liebe Jesulein oder zumindest dessen Vater in irgendeiner Auslegung glaubt, wird bis heute beäugt bis verfolgt. Zuständig für die Skandalisierung von Seelenfängern ist das Anti-Cult Movement (ACM), eine Ansammlung meist christlicher und jüdischer Eiferergruppen, die als besorgte Eltern auftreten und, ganz im Sinne der CIA, den Kampfbegriff »Gehirnwäsche« mitprägten. In ihrem Narrativ geht es fast immer um die kindliche, reine, kapitalistische Seele, die zuerst von der Versuchung, dann von Gurus, Führern, Parteien, am Ende also vom Teufel höchstpersönlich verdorben wird. International tätige Sekten wie die katholische Kirche hingegen, stehen traditionell nicht auf dem Index der selbsternannten Sektenjäger.

Urängste vor dem übernatürlichen Bösen gedeihen bekanntlich in gläubigen, aber prekären Gesellschaften besonders gut. Da, nicht erst seit Anfang 2020, weltweit das neoliberale Killervirus umgeht, greift die junge Generation wieder vermehrt zu Bibel und Koran. Zum Behufe häuslichen Gruselns und Betens, weil Saufen und Zweifeln dieser Tage ansteckend sind, gibt es jetzt eine neue, von Netflix selbst produzierte Miniserie namens »The Sons of Sam«.

Vier knapp einstündige Folgen malen Geschehnisse der Jahre 1976 und 1977 in New York City aus. Die Stadt stinkt noch mehr als die Ölkrise, sie ist von Unrat und Kriminalität zerfressen, da lenkt eine sinistere Mordserie vom sozialen Notstand und deren Verantwortlichen ab. Ein Killer tötet unschuldige Teenager, vor allem junge Frauen, scheinbar ohne Grund. Mit einem riesigen Magnum-Revolver, Kaliber 44, schießt er Verliebten in den Kopf. Kryptische Bekennerbriefe sprechen von dunklen Mächten, am Ende fasst das NYPD einen Psychotiker namens David Berkowitz. Maury Terry, ein katholischer Investigativjournalist, verbeißt sich in den Fall, den er nicht als gelöst akzeptieren will. Nach und nach trägt er die Beweise für eine okkulte Verschwörung zusammen, während er mehr und mehr im Schnaps versinkt. Ein Schelm, wer an dieser Stelle an Sanders denkt.

Uninteressant ist die Konstruktion dieser True-Crime-Seifenoper, vor allem die rekurrierenden Gänsehautbilder von umgedrehten Kreuzen und angeblichen Opferstellen sind so abgelutscht wie das Thema »Satanssekte vs. USA« an sich eh schon. Interessant ist hingegen, wie sich der reformdemokratische Zeitgeist, selbst in solch seichten, pseudodokumentarischen Unterhaltungsserien manifestiert. Anscheinend durch und durch reaktionäre Autoritäten wie die New Yorker Polizei werden konsequent in Frage gestellt, dienen als Sündenbock, während am sonstigen staatlichen und moralischen Gefüge, inklusive Satanspanik, Sonntagsschule und Essensmarken nicht gerüttelt wird. Konservativ, gar prüde will in diesem Jahrhundert keiner mehr offen sein, überhaupt ist die kokett leistungsorientierte Nichtaussage das Gebot der Stunde – aller guter Glaube ist gut, und am besten glaubt man an sich selbst.

Am Ende führt die Spur der Dokumentation zur »The Process Church of The Final Judgement«, einer besonders provokanten winzigen Okkulttruppe aus London. Deren Mitglieder trugen zum Schrecken der bürgerlichen Gesellschaft auf der Straße asoziale Frisuren, lila Priesterroben, Ketten mit einem Symbolmix aus Haken-, Jesus- und Eisernem Kreuz um den Hals und hielten deutsche Schäferhunde an der Leine. Irgendwann besuchten sie Charles Manson im Gefängnis. Genesis P-Orridge betrieb neben seiner Kultbands Throbbing Gristle und Psychic TV den Sex- und Sündenkult »Thee Temple Ov Psychick Youth«, welcher wiederum einzelne »Process«-Ideen übernahm. Ed Sanders, der sogar kurz in »The Sons of Sam« zu sehen ist, betreibt das Woodstock Journal, in dem er 2017 ein Trump-Exorzismus-Gedicht veröffentlichte. Charles Manson ist seit 2017 tot. Alles Puzzlestücke, die sich, dem Gestus der Serie entsprechend, zusammenfügen könnten. Eine teuflische Spur.