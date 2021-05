Feinstes Eigenleben

Marijan Murat/dpa Beim KSK weiß man auch die tierischen Begleiter des Kommandos exklusiv auszustatten (Calw, 10.5.2021)

Fast schon »ein bisschen Respekt« müsse man haben angesichts der PR-Strategie der Verteidigungsministerin. Mit dieser ironischen Bemerkung kommentierte Tobias Pflüger, Mitglied der Fraktion Die Linke im Verteidigungsausschuss, am Mittwoch im Gespräch mit jW den Auftritt von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in dem Gremium kurz zuvor. Sie habe praktisch nur über ihr 27seitiges Eckpunktepartei zur geplanten Umstrukturierung der Bundeswehr gesprochen. »Mit diesem Schachzug hat sie verhindert, dass noch viel über den Skandal um das Kommando Spezialkräfte, das KSK, geredet werden konnte«, so Pflüger.

Nicht zu verhindern war aber, dass pünktlich zur Sitzung neue Details über das Treiben der Truppe aus dem baden-württembergischen Calw ans Licht kamen. Unter der Überschrift »Luxushotels und Fitnesszubehör aus der Kriegskasse« zitierte Spiegel bereits am Dienstag abend online aus einem vertraulichen Dossier des Verteidigungsministeriums, in dem die Praxis der Auftragsvergabe in dem Verband beleuchtet wird. Demnach hat das KSK über Jahre Aufträge freihändig verteilt – also unter Missachtung der in der Bundeswehr geltenden Vergaberichtlinien. Es geht dabei um rund 200 fragwürdige Auftragsvergaben an zivile Dienstleister für mehrere Millionen Euro, die weder korrekt ausgeschrieben noch sauber dokumentiert worden seien.

Wie aus dem Bericht des Ministeriums hervorgeht, musste beim KSK alles vom Feinsten sein. So bestellte das Kommando über die Jahre immer wieder für viel Geld militärisches Hightech-Material wie Nachtsichtgeräte oder spezielle mobile Sanitätsgeräte für fast 20.000 Euro. Für die Diensthunde wurden Kopfkameras und Schutzwesten angeschafft. Neben dem Spezialbedarf orderte das KSK über die Jahre immer wieder bei einem oberbayerischen Depot für Fallschirme Material für Hunderttausende Euro. Für einen einzelnen Soldaten wurde eine Fallschirmausbildung bei einem ehemaligen Bundeswehr-Soldaten gebucht. Kostenpunkt: knapp 36.500 Euro. Im Herbst 2020 wurden zwei »Einsatznachbereitungsseminare« für die KSK-Soldaten angesetzt – im Freizeitpark Rust, Kosten: 45.000 Euro, und in einem Luxushotel in Bayern, für 82.000 Euro.

Laut Dossier des Ministeriums ist bisher kein Fall entdeckt worden, in dem sich KSK-Soldaten bereichert oder Schmiergeld für die teils lukrativen Aufträge eingestrichen hätten. Es habe beim KSK aber über Jahre ein »falsches Selbstverständnis« geherrscht, wurde bei Spiegel online zitiert. So sei die Umgehung der Vergaberegeln und des zuständigen Bundeswehr-Dienstleistungszentrums in Bruchsal zur Routine geworden. Gegen drei KSK-Soldaten laufen aus diesem Grund demnach bereits Disziplinarverfahren, in fünf weiteren Fällen wird noch ermittelt.

Tobias Pflüger sprach gegenüber jW von einer »unglaublichen Dimension der Skandale« beim KSK. Mit jeder neuen Enthüllung werde klarer, »dass kein Weg an unserer Forderung vorbeiführt, das KSK endlich aufzulösen«. Man müsse inzwischen von vier Skandalbereichen sprechen: die Verstrickungen von KSK-Soldaten in rechte Netzwerke, die »Munitionsamnestie«, die Vergabemängel und die vielen Nebentätigkeiten von Soldaten der Elitetruppe. »Bei all diesen vier Skandalen sehen wir gerade erst die Spitze des Eisbergs«, sagte der Verteidigungsexperte.

Als »völlig skurril« bezeichnete Pflüger, dass Brigadegeneral Markus Kreitmayr immer noch Kommandeur des KSK sei. Mit seiner Anordnung, gestohlene Munition könne straffrei und anonym zurückgegeben werden, habe er sich der Strafvereitelung schuldig gemacht. Die Staatsanwaltschaft Tübingen ermittele bereits gegen ihn. »Jeder andere Kommandeur wäre bei einer vergleichbaren Situation längst weg«, so der Linke-Politiker. Auch wenn Kramp-Karrenbauer an dem General als »großen Aufklärer« beim KSK festhalte, werde dieser auf Dauer nicht zu halten sein, so Pflüger. Am 21. Juni will die Ministerin dem Verteidigungsausschuss den Abschlussbericht in Sachen KSK vorstellen. Auch die Planungen für die 25-Jahr-Feier der im September 1996 aufgestellten Skandaltruppe laufen bereits.