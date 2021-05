»Staat will Rentner ins Bockshorn jagen«

Carsten Hoefer/dpa Ob die widersprechenden Rentner recht haben, entscheiden die Damen und Herren in den Roben vom Bundesfinanzhof (München, 19.5.2021)

Der Bundesfinanzhof verhandelt über die Doppelbesteuerung von Renten. Was hat es damit auf sich?

Die derzeitige Regelung ist verfassungswidrig. Die Rentenbeiträge werden üblicherweise vom Arbeitgeber als Teil der Sozialversicherung abgezogen. Man kann aber nicht alle Abzüge von der Steuer absetzen, sondern muss einen Teil seines Nettoeinkommens dafür verwenden. Wenn dieser Teil wieder ausgezahlt wird, kommt es zu einer zweiten Erfassung. Die ist aber grundsätzlich verboten. Der Staat teilt einmal den Lohn. Das, was übrigbleibt, gehört einem, und darf nicht wieder besteuert werden. Es wird als Konsum für spätere Zeiten gewertet.

Wie ist es zum ­Problem der Doppelbesteuerung gekommen?

Der Systemfehler geht auf die von SPD und Grünen geführte Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder zurück. Die Neuregelung haben wir dem damaligen Regierungsberater Bert Rürup zu verdanken. 2005 gab es einen Systemwechsel bei der Besteuerung, weil Karlsruhe das alte System für verfassungswidrig erklärte und die Regierung aufforderte, ein neues zu entwerfen. Beamte und Angestellte sollten gleich behandelt werden. Für Beamte gibt es keine Rentenkasse. Der Staat legt etwas für sie zur Seite, als Gegenleistung für deren Arbeitskraft. Das Geld erhalten die Beamten nicht auf ihren Bruttolohn, es wird also auch nicht versteuert. Deshalb müssen Beamte ihre Pensionen zu 100 Prozent versteuern. Beim Proleten ist es anders, ihm wird der Rentenbeitrag vom Bruttolohn abgezogen.

Wieviel Geld wird den einfachen Angestellten durch die Zweitbesteuerung abgezogen?

Es hängt vom Renteneintritt ab. Jeder Jahrgang hat einen anderen Besteuerungsanteil. Wer 2020 in Rente gegangen ist, versteuert 80 Prozent. Wer 2018 in Rente ging, nur auf 76 Prozent. Der Anteil wächst über einen langen Zeitraum an bis 2040. Der zweite Faktor ist die Dauer der Beschäftigung, und der dritte bezieht sich auf die Höhe der Renteneinzahlung. Wer mehr einzahlt, bekommt auch mehr Rente. Ein Marxist würde sagen: Machen wir doch eine Einheitsrente. Ich bin seit 34 Jahren CDU-Mitglied, würde mich dem aber anschließen, wenn es steuerfinanziert und -frei wäre. Schließlich haben wir es bei der Rente nicht mit einer Einkunftsquelle zu tun. Eine solche würde voraussetzen, dass man mit einer Gewinnerzielungsabsicht handelt. Und die ist bei der Rente nicht gegeben.

Über welche Summe reden wir hier? Wieviel behält der Staat im Jahr ungerechtfertigter Weise ein?

Betroffen sind alle gesetzlichen Rentner und diejenigen, die in ein Versorgungswerk einzahlen. Für einen Durchschnittsrentner geht es um rund 1.000 Euro. Bei etwa 20 Millionen Rentnern sind wir also bei etwa 20 Milliarden Euro, die der Staat sich jährlich einverleibt. Selbst in kapitalistischen Lehrbüchern steht drin, dass der Bürger nur einmal zur Kasse gebeten werden darf. Deshalb stelle ich eine Musterklage zusammen mit dem Finanzmathematiker Dr. Klaus Schindler zur Verfügung. Beim Verfahren am Bundesfinanzhof arbeiten wir nur im Hintergrund, betreuen aber noch weitere Prozesse in der Angelegenheit.

Sie raten Ihren Mandanten, sich zu wehren. Wie reagieren die Finanzämter auf einen Einspruch?

Die Ämter reagieren hoch aggressiv. Mittlerweile gibt es rund eine Million Widersprüche. Die Finanzbeamten überlegen natürlich, wie sie die abblocken können. Dafür haben sie eine Geheimabsprache im Bundesfinanzministerium getroffen. Das hat das Ministerium eingeräumt, rückt aber die Information nicht raus, mit dem Verweis, es handele sich um Behördeninterna, die der Geheimhaltung unterliegen. Hierüber gibt es einen Rechtsstreit vor dem Bundesverwaltungsgericht. Jetzt bekommt jeder Rentner, der Einspruch einlegt, einen bösen Brief, in dem dazu aufgefordert wird, sämtliche Steuerbescheide seiner Erwerbsarbeit vorzulegen. Die sind in jedem Bundesland gleich. Sogar einige Rechtschreibfehler sind identisch. Es geht sogar so weit, dass Rentenbeiträge aus DDR-Zeiten nachgewiesen werden sollen. Ein 70jähriger Rentner müsste gut und gerne die Steuerbescheide der letzten 50 Jahre vorlegen. Dabei gibt es kein Gesetz, dass man Steuerbescheide aufbewahren muss. Zu guter Letzt werden die Rentner dazu aufgefordert nachzurechnen, wie hoch der doppelt besteuerte Anteil ist. Das ist völlig unmöglich für die armen Seniorinnen und Senioren. Die Behörden wollen, dass die Einsprüche zurückgenommen werden. Der Staat will die Rentner ins Bockshorn jagen.