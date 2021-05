Spanien lässt sich erpressen

Jon Nazca/Reuters Spanische Soldaten treiben Tausende Geflüchtete brutal aus der Exklave Ceuta zurück nach Marokko (18.5.2021)

Während spanische Soldaten am Mittwoch Tausende Geflüchtete brutal aus der Exklave Ceuta zurück nach Marokko trieb und Menschen ins Meer stieß, suchte Madrid Rabat zu besänftigen. So bewilligte die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez schon am Dienstag im Schnellverfahren 30 Millionen Euro für die Diktatur im Norden Afrikas, um deren Grenzpolizisten gegen Schutzsuchende weiter aufzurüsten. Am Montag und Dienstag hatte Marokko die Grenzkontrollen zu ­Ceuta gelockert, mehr als 8.000 Menschen erreichten die spanische Exklave und damit faktisch die Europäische Union.

Die Hintergründe für dieses Vorgehen verschwiegen beide Regierungen: Seit Mitte April wird der Chef der sahrauischen Befreiungsbewegung Frente Polisario, Brahim Ghali, in einem spanischen Krankenhaus wegen Covid-19 behandelt. Da die Frente Polisario für die Unabhängigkeit der früheren spanischen Kolonie Westsahara kämpft, die Marokko seit Jahrzehnten besetzt hält, protestierte Rabat gegen Ghalis Behandlung und ließ die Grenze zu Spanien öffnen. Um seinen Türsteher zur Abwehr Geflüchteter zufriedenzustellen, leitete die spanische Justiz am Dienstag abend zudem ein Verfahren gegen Ghali wegen Verbrechens gegen die Menschheit ein.

Die sofortige Abschiebung der Geflüchteten aus Ceuta ohne Prüfung der Asylgründe begründete Madrid am Mittwoch mit dem spanischen Gesetz sowie einem Urteil des EU-Gerichtshofs vom 13. Februar 2020. Laut Europäischer Menschenrechtskonvention sowie der Charta der Grundrechte der EU sind solche Massenabschiebungen jedoch verboten, da sie individuelle Asylverfahren verhindern.

Der sozialdemokratische Regierungschef Sánchez versicherte am Dienstag in einer Ansprache an die Nation, dass »die spanische Regierung die Ordnung in Ceuta wiederherstellen« werde. Er kritisierte die »unzureichende Kontrolle« auf der marokkanischen Seite der Grenze und warf Rabat einen »Mangel an Respekt« gegenüber Spanien und der EU vor. Sánchez klang in seiner Rede ähnlich wie der Chef der faschistischen Partei Vox, Santiago Abascal, der von einer »Invasion« sprach. Die Menschen, die zum Teil schwimmend in der Exklave ankamen, berichteten gegenüber Medien vor Ort von ihrer Flucht vor Krieg und Elend in Marokko und in anderen afrikanischen Ländern.