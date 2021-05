»Wer zur Vorsicht riet, galt sofort als Bremser«

imago/Lindenthaler Holte 1972 Silber: Die Handabdrücke von Klaus Steinbach, in einer Gipsplatte verewigt auf dem Munich Olympia Walk of Stars (12.3.2007)

Wie war Ihnen beim Gründungsakt des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB, am 20. Mai 2006 in der Frankfurter Paulskirche zumute?

Erinnerungen an die Monate vor der Fusion lebten auf, in denen es mitunter hoch her ging. Im Sommer 2004 war ich als Präsident des Nationalen Olympischen Komitees, kurz NOK, und »Chef de Mission« bei den Olympischen Spielen in Athen – und zu Hause forcierte der Deutsche Sportbund, DSB, die Idee einer Fusion mit dem NOK. Die Politik, die dann ja nur noch einen Ansprechpartner aus dem Sport hätte, begrüßte den Ansatz wie auch Teile unserer Wirtschaftspartner. Dem Thema war nach der Heimkehr aus Athen gar nicht mehr auszuweichen.

Walther Tröger, Ihr Vorgänger als NOK-Präsident, der Ende vorherigen Jahres verstorben ist, hatte von der Fusion abgeraten.

Einen ersten Versuch hatte er in seiner Amtszeit abgeschmettert. Diesmal lagen die Dinge etwas anders, der Vorstoß wurde medial unterstützt, gewollt und gefordert. Jeder, der zur Vorsicht riet und nichts übereilen wollte, galt sofort als Bremser. Auch ich selbst. Dabei gab es unheimlich viel zu bedenken. Das NOK musste im neuen Dachverband weiterexistieren. Die Statuten der neuen Organisation mussten mit der Charta des Internationalen Olympischen Komitees, IOC, kompatibel sein und garantieren, dass die olympischen Verbände gegenüber den Landessportbünden, den nichtolympischen Verbänden und anderen Mitgliedern immer die Stimmenmehrheit behielten. Das alles war knifflig. Wir haben uns bei den Nachbarn in Europa schlau gemacht. Einige sagten: Lasst es lieber!

Fühlten Sie sich letzten Endes zur Fusion gedrängt?

Zunächst hatten wir uns auf einen konstruktiven Dialog eingelassen, durch den wir tiefere Einblicke in die wirtschaftliche Situation des DSB gewannen. Man muss im Rückblick sagen: Die Finanzsituation dort war katastrophal. Noch ein paar Monate länger, und es hätte die Zahlungsunfähigkeit gedroht – eine Tatsache, über die nicht einmal die Landesportbünde voll im Bilde waren. Wir vom NOK wollten die drohende Insolvenz nicht an die große Glocke hängen, hatten sie aber zu berücksichtigen und wussten: So etwas hätte dem gesamten deutschen Sport nicht gutgetan.

Ein Zusammenschluss zweier Ungleicher also?

Aufgrund seiner umfassenden Aufgaben vor allem im Breitensport war der DSB im Vergleich zum NOK personell überproportional aufgestellt und konnte außerdem auf diesem Feld kaum Einnahmen generieren – im Gegensatz zu einem schlanken, effizientem NOK, das allein über die Vermarktung der olympischen Insignien über eine gute wirtschaftliche Basis verfügte. Die Finanzsituation des DOSB blieb nach seiner Gründung weiterhin kritisch. Vor allem musste der große Personalapparat verschlankt werden, worunter ganze Geschäfts- und Themenbereiche zu leiden hatten.

Brachte das die Balance zwischen Spitzen- und Breitensport zusätzlich aus dem Gleichgewicht?

Mit dem DOSB entstand eine Organisation, in der es zwei gegensätzliche Betrachtungsweisen gibt: Der Spitzensport sagt: Ihr kümmert euch zuwenig um unsere Belange. Der Breitensport sagt: Ihr berücksichtigt unsere Interessen viel zuwenig. Unter einem Dach sind da zwei Welten vereinigt, die faktisch relativ wenige Berührungspunkte haben – nur etwa zehn Prozent aller rund 90.000 Sportvereine sind in irgendeiner Weise mit dem Leistungssport verbunden. Es ist eine Kunst, diese beiden Schwergewichte auszubalancieren und dabei zu gewährleisten, dass das Konstrukt wirtschaftlich in keine Schieflage gerät.

Sie haben 2006 Thomas Bach, dem heutigen IOC-Präsidenten, freiwillig das Amt als DOSB-Gründungspräsident überlassen und sich aus allen Spitzenfunktionärsämtern zurückgezogen. Warum?

Ich selbst habe Thomas Bach, als damaliger Vizepräsident des IOC der ranghöchste deutsche Sportfunktionär, für dieses Amt vorgeschlagen und wollte – zumal nach dieser Vorgeschichte, wie sie der Fusion vorausging – die Geschicke des neuen DOSB einer neuen Mannschaft überlassen. Der Fokus meiner ehrenamtlichen Arbeit gilt seitdem der Tätigkeit im Aufsichtsrat der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Außerdem bin ich Vorsitzender der Sportstiftung Saar.