Auf Rechtskurs

Alexis Sciard/IP3press/imago images Im Aufwind? Marine Le Pen, Anführerin des rassistischen Rassemblement National (Paris, 1.5.2021)

Rutscht Frankreich bald ganz nach rechts ab? Die Stimmung auf der anderen Seite des Rheins ist jedenfalls äußerst angespannt. Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl liegt Marine Le Pen, die Anführerin der faschistischen Partei Rassemblement National (RN), in aktuellen Umfragen vorn – Tendenz weiter steigend. Innerhalb des Staatsapparates spiegelt sich dieser gesellschaftliche Rechtsruck in bemerkenswert offener Weise wider: Im April und Mai veröffentlichten Militärs zwei Briefe, in denen sie u. a. vor einem »Zerfall« des Landes warnten und an Staatspräsident Emmanuel Macron appellierten, die Nation vor dem »Islamismus und den Horden aus den Vorstädten« zu verteidigen. Ansonsten sei ein »Eingreifen unserer aktiven Kameraden in einer gefährlichen Mission zum Schutz unserer zivilisatorischen Werte« nötig.

Kein Wunder, dass in diesem Kontext nun auch militante Neonazigruppen immer mehr in Erscheinung treten. Erst Anfang Mai verhaftete die Polizei insgesamt sechs Mitglieder der ultrarechten Gruppe »Ehre und Nation« (auf französisch: Honneur et Nation) im Osten des Landes, die einen Anschlag auf eine Freimaurerloge im Département Moselle planten. Drei von ihnen wurden inzwischen wieder freigelassen, die anderen befinden sich in Untersuchungshaft. Laut Onlinemagazin Rue 89 Strasbourg handelt es sich hierbei um den 29jährigen Thibaud Rufra, seinen Vater und seine Schwiegermutter.

Rufras »politische Laufbahn« ist höchst aufschlussreich, denn sie zeigt, wie eng extrem rechte Gruppen mit dem RN verbunden sind. Zum ersten Mal trat Rufra im Jahr 2014 öffentlich in Erscheinung. Damals kandidierte er bei den Kommunalwahlen für den Front National (heute RN) in der Gemeinde Hagenau in der Nähe von Strasbourg. Auf der Kandidatenliste befand sich ebenfalls der Anführer der neonazistischen Hooliganvereinigung »Strasbourg Offender«, die in den vergangenen Jahren mit Hitlergrüßen und rassistischen Attacken vor dem Stade de la Meinau, dem Fußballstadion von Racing Strasbourg, auf sich aufmerksam machte. Angeführt wurde die Truppe von Jean-Claude Altherr. Mit dieser Besetzung bekam die Partei von Le Pen dann mehr als 20 Prozent der Stimmen.

Ende der 2010er Jahre wurde Rufra Mitglied in der Neonazigruppe »Nationalistisch Revolutionäre Division« (auf französisch: Division Nationaliste Révolutionnaire, DNR), die 2018 in der bretonischen Hauptstadt Rennes ins Leben gerufen wurde. Einer der Gründungsmitglieder der DNR war Sébastien Dudognon, ehemaliger Verantwortlicher der Jugendorganisation des FN. Für Empörung sorgte die Organisation 2019, als sie den Geburtstag von Adolf Hitler mit einem Konzert feierte. Sicherlich sehr zu Freude vom Elsässer Rufra: Auf einem Foto, das Rue 89 Strasbourg vorliegt, sieht man ihn – in die Kamera lächelnd und schwarz gekleidet – mit anderen Mitgliedern der DNR einen Hitlergruß machen. Doch wegen Streitereien löste sich der DNR Ende 2019 wieder auf und gründet sich als »Ehre und Nation« neu, Rufra wurde Generalsekretär der Gruppe.

Im Februar 2021 leitete die Antiterrorstaatsanwaltschaft Untersuchungen gegen »Ehre und Nation« ein. Dabei kam heraus, dass die Neonazigruppe Kontakte zu dem auf Malaysia ansässigen Verschwörungstheoretiker Rémy Daillet unterhält, der mutmaßlich hinter der Entführung der achtjährigen Mia im April steckt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler beauftragte Mias eigene Mutter – durch Daillets Videos von einer Coronaverschwörung überzeugt – eine Gruppe von Männern mit der Entführung ihres Kindes, da sie es nach einem Sorgerechtsurteil nicht mehr besuchen durfte. Die Entführer gehören nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu einer französischen Gruppe von Coronaleugnern. Das Kind wurde nach mehrtägiger Suche wohlbehalten in der Schweiz gefunden.

Weil die Staatsanwaltschaft nun von einer drohenden Gefahr ausging, ließ sie Mitglieder von »Ehre und Nation« am 7. Mai verhaften. Kein Einzelfall: In Frankreich laufen aktuell mehrere Untersuchungen von Antiterrorermittlern gegen mutmaßliche Mitglieder extrem rechter Gruppen. Im Januar sagte der zuständige Staatssekretär Laurent Nuñez, der Zuwachs bei derartigen Bewegungen sei beängstigend. Von 1.000 bis 1.500 Personen aus diesen Kreisen würde eine Gefahr ausgehen.