Fataler Ansatz

imago images/Michael Kneffel Erst nach ihrem Tod befasste sich die Regierung gezielt mit rechter Gewalt und Rassismus: Porträts der in Hanau von einem Rassisten ermordeten neun Menschen (Bochum, 21.3.2021)

An hehren Worten und Absichtsbekundungen mangelt es im Abschlussbericht des »Kabinettsausschusses zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus« nicht. Die Bundesregierung sei überzeugt, heißt es etwa, »dass die Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus nur durch einen breiten Politikansatz gelingen kann«. Doch wenn es um konkrete Maßnahmen geht, hat das gut 100 Seiten umfassende Papier, das vom Bundeskabinett vergangene Woche gebilligt wurde, wenig zu bieten. Vieles bleibt unbestimmt, etliche Maßnahmen werden in die Zukunft verlegt oder unter Finanzierungsvorbehalt gestellt.

Der Kabinettsausschuss war im März 2020 eingesetzt worden. Kurz zuvor, am 19. Februar, hatte der Faschist ­Tobias Rathjen im hessischen Hanau neun Menschen mit migrantischen Wurzeln erschossen. Dem waren das Attentat von Halle im Oktober 2019 und der Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke im Juni 2019 vorausgegangen. Die Bundesregierung sah sich gezwungen, eine Intensivierung des Kampfes gegen rechts zumindest zu simulieren. Ende November 2020 hatte der Kabinettsausschuss einen Katalog mit 89 Maßnahmen »zur Prävention und Verfolgung rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer Taten« vorgelegt. Von migrantischen Organisationen kam Kritik. So bezeichnete Farhad Dilmaghani vom Verein »Deutsch plus« das Konzept zum Jahrestag des Hanauer Anschlags als »Sammelsurium an Maßnahmen« (siehe jW vom 17.2.). Es sei »keine Gesamtstrategie erkennbar«.

Daran hat sich nichts geändert. In dem Abschlussbericht werden Maßnahmen aneinandergereiht, von denen viele noch in den Sternen stehen. So soll zwar ein »Rassismusbeauftragter« der Bundesregierung berufen werden, das aber erst ab 2022. Im Bundesinnenministerium soll eine zentrale Beratungsstelle für Angehörige von »sich rechtsextremistisch radikalisierenden Personen« eingerichtet werden, ohne dass dafür ein Zeitpunkt genannt wird. Noch in dieser Legislaturperiode soll eine Regelung umgesetzt werden, mit der »verhetzende Beleidigung« zum Beispiel per E-Mail oder in sozialen Netzwerken unter Strafe gestellt werden sollen. Eine andere Maßnahme wird dagegen vermutlich nicht mehr kommen: die geplante Ersetzung des Begriffs »Rasse« im Grundgesetz. Der Vorschlag von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) wird derzeit von der Union blockiert.

Für das von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) geforderte Gesetz für eine verlässliche Finanzierung von Projekten gegen rechts billigte die Bundesregierung vor einer Woche Eckpunkte. Diese sehen vor, dass eine »bedarfsorientierte, längerfristige und altersunabhängige« Projektförderung künftig möglich sein soll. Bislang werden entsprechende Initiativen nur befristet finanziert, was als größtes Hindernis kontinuierlicher Arbeit für die Träger in dem Bereich gilt. Ob das Gesetz noch vor der Bundestagswahl am 26. September verabschiedet werden kann, ist allerdings offen.

Kritik an den Arbeitsergebnissen des Kabinettsausschusses kam von ­Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag. »Viel Geld und vor allem viele schöne Überschriften hat die Bundesregierung hier zusammengetragen, um der Gefahr von rechts endlich mehr entgegenzusetzen«, sagte sie am Montag gegenüber jW. Ihre Fraktion begrüße das zwar grundsätzlich, kritisiere aber, dass »hinter manchem ein fataler Ansatz steckt«. Das Gesetz zur dauerhaften Finanzierung von Projekten gegen rechts laufe unter dem Stichwort »Wehrhafte-Demokratie-Gesetz«. Damit werde »die falsche Extremismussichtweise mit ihrer unwissenschaftlichen und demagogischen Gleichsetzung von radikalen Linken und faschistischen Rechten« befördert. »Statt mit aller Kraft gegen Nazis vorzugehen«, so Jelpke, »werden jetzt die Engagierten gegen rechts wieder unter Generalverdacht gestellt.« Damit werde das Anliegen, ernsthaft gegen Rassismus und Neonazis zu kämpfen, »direkt wieder konterkariert«.