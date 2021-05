Kein Zins. Nirgends

Boris Roessler/dpa Noch hütet die EZB die Euro-Zone. Doch wie lange wird die Währungsunion bestehen bleiben?

Auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen: Es ist Krise. Das Bundesverfassungsgericht hat am Dienstag peinlich genau dargelegt, dass an der Umsetzung des Anleihenkaufprogramms PSPP der EZB nichts zu beanstanden ist. Die Wutbürger um Bernd Lucke und Peter Gauweiler fürchteten die Enteignung des deutschen Sparers. Ihnen ist es ein Graus, dass sich die von der Troika kaputtgekürzten Staaten Südeuropas zu günstigeren Konditionen mit Krediten auf den Finanzmärkten eindecken können.

Ohne die EZB-Programme wäre die Euro-Zone längst Geschichte. Mario Draghis Worte von 2012, er werde alles tun, was nötig ist, um die Währungsunion zu retten, waren keine Übertreibung. Die dominierenden brüsseltreuen Kapitalfraktionen in Europa, allen voran in Deutschland, wollen ihr Herzensprojekt nicht preisgeben: eine Kapitalunion, die den Stärksten Verfügungsgewalt über billige Arbeitskräfte bis hin zur Kontrolle der nationalen Haushalte einräumt.

Nationale Stänkerer wie die AfD sollen ihre Gartenzwerge in Ordnung halten, am Gartenzaun endet ihr Verständnis für gesellschaftliche Zusammenhänge. Merke: Es gibt keinen Anspruch auf Zinsen. An keinem Ort. Nirgends. 40 Jahre Neoliberalismus waren zuviel. Der Kapitalismus schöpft nicht mehr, er zerstört nur noch. Erst angesichts einer weltweiten Pandemie konnten die Industriestaaten sich dazu durchringen, Investitionsprogramme aufzulegen. Die EZB predigt es seit nunmehr zehn Jahren. Die Notenbank stellt noch das Geld bereit. Was die Regierungen damit machen, kann die Behörde nicht entscheiden. Es ist, als ob sie den Schwimmbadbetrieb der maroden Kommune garantiert. Für das Wasser im Becken müssen Merkel, Macron und Co. sorgen. Noch immer kann sich der deutsche Staat verschulden und nimmt dabei sogar Geld ein: Wer der BRD zehn Jahre lang Geld pumpt, muss am Ende noch 0,3 Prozent der Kaufsumme draufzahlen. Die Spekulanten werden enteignet. Und deutsche Staatsanleihen sind gewissermaßen der Goldstandard der Euro-Zone.

Das Bundesverfassungsgericht hat einen unnötigen und peinlichen Popanz aufgeführt. Klar ist, dass es innerhalb des neoliberalen Euro-Regimes – in dem die restriktive Haushaltsführung gilt und es im Regelfall keine gemeinsamen Anleihen der Mitgliedstaaten geben darf – keine Alternative zur Intervention der Notenbank gibt. Um den Schein zu wahren, verfügte Karlsruhe, dass der Bundestag über die Anleihenkäufe diskutiert. Die Verfassungsrichter haben die PR-Offensive goutiert. »Im Ergebnis sind Bundesregierung und Bundestag damit weder untätig geblieben«, bilanzierte der Senat. Noch hätten sie offensichtlich ungeeignete oder völlig unzureichende Maßnahmen getroffen, um ihrer Verpflichtung nach dem Urteil nachzukommen. Schöner kann man es nicht umschreiben: Berlin sitzt die Krise aus. Leiden sollen andere.