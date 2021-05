imago images/Jochen Tack Widerständig? Eine Herde Heidschnucken in der Lüneburger Heide

Den Aufstieg eines Fußballvereins in die dritte Liga hat Thomas von Steinaecker zur Folie des Sporthörspiels »Der Verein« (WDR 2021; Ursendung in vier Teilen Mo. bis Do., 19 Uhr, WDR 3) gemacht. Eine Reporterin, die Jungstars des Vereins und der Trainer erzählen aus ihren Perspektiven vom entscheidenden Spiel, ein Blick hinter die Kulissen des Fußballalltags.

Am 20. Mai wäre Wolfgang Borchert 100 Jahre alt geworden. Die Hörspielfassung seines Dramas »Draußen vor der Tür«, die der NWDR 1947 ausstrahlte, schrieb Geschichte und wurde ein Publikumserfolg. Das Nachkriegsstück beschäftigte sich mit den Leiden eines deutschen Kriegsheimkehrers. Martin Becker und Tabea Soergel präsentieren heute ihr Feature »Draußen vor den Türen« (NDR 2021; Di., 20 Uhr, NDR Kultur), ein »multiples Heimkehrerdrama nach Wolfgang Bochert«. Borcherts »Draußen vor der Tür« (Radio München 1948; Sa., 15 Uhr, Bayern 2) kommt am Wochenende.

Die Aufmerksamkeitsökonomie nimmt Schorsch Kamerun im Hörspiel »Kreiskolbenmotorhase« (WDR 2017; Di., 20 Uhr, DLF) unter die Lupe. Mehrsprachigkeit in der BRD thematisieren verschiedene Autorinnen im Podcast »Voice Versa – Zwei Sprachen, eine Story« (DLF Kultur / Goethe-Institut 2021; Ursendung Teile 3 und 4/24 Di., 22 Uhr, DLF Kultur), während Barbara Geschwinde in »Klone wie wir? Robotik, KI und CRISPR in der Literatur« (WDR 2020; Di., 22 Uhr, SWR 2) einen Streifzug durch wissenschaftlich inspirierte Gegenwartsliteratur unternimmt.

Um das Buch »Gegenwartsbewältigung« von Max Czollek geht es in »Streitmächte« (Mi., 17 Uhr, Corax). Czollek stellt Konzepte vor, mit denen sich gegen die fortschreitende Faschisierung der Gesellschaft ankämpfen lässt. Mit Antisemitismus in Deutschland setzte sich das »Forum« im Inforadio (RBB) vom 16. Mai auseinander. »Berliner Religionsgespräche: Antisemitismus« ist nachzuhören auf der Senderwebsite.

Zur Ehrenrettung der Schafe tritt Rilo Chmielorz an mit »Das widerständige Schaf – Zwischen Wolf und Agrarpolitik« (SWR/DLF 2021; Mi., 22 Uhr, SWR 2). Autofiktional wird es bei Rami Hamze in »Wat is, Rami?« (WDR 2018; Do., 22 Uhr, DLF Kultur) und in »Reinigungskraft« (Eigenproduktion 2020; Do., 22.30 Uhr, DLF Kultur) von Leyla Yenirce. Passend dazu kommt am Wochenende auch Annie Ernaux’ »Der Platz« (HR 2020; So., 17 Uhr, SR 2 Kulturradio).

Um Vagabunden und ihre Selbstorganisation in der Weimarer Republik dreht sich die Sendung »Rabanradio – Gefallen am Gefallensein« (Fr., 15 Uhr, Corax). Telepathische Direktverbindungen zur eigenen Kniescheibe oder dem Obst im Supermarkt untersucht das Duo Hofmann & Lindholm in »Alles spricht« (DLF/WDR/BR 2021; Fr., 20 Uhr, DLF).

Zum 80. Geburtstag des Songwriters Bob Dylan gratulieren Günther Janssen und Theo Roos mit dem Hörspiel »Dylan denken« (BR 2001; Fr., 21 Uhr, Bayern 2), dann gleich noch mal Roos: »Dylan uncovered« (WDR 2021; Sa., 12 Uhr, und So., 15 Uhr, WDR 3). Und am Geburtstag selbst ist von Julia Reuter »All The World’s a Stage. Dylan und Shakespeare« (ORF 2017; Mo., 14 Uhr, RBB Kultur) zu hören.

Um Naziverbrechen geht es in Günter de Bruyns Gerichtsdrama »Aussage unter Eid« (Rundfunk der DDR 1964; Sa., 0 Uhr, DLF), frisch aus Hamburg kommt wieder das »Antifa Info« (Sa., 19.30 Uhr, FSK). In die Tiefsee tauchen Wittmann / Zeitblom mit »­Ocean World« (DLF/NDR mit Oceans 21 2021; Ursendung Sa., 20 Uhr, DLF und Wdh. So., 19 Uhr, NDR Kultur). Bleibt noch auf Philip Roths »Der menschliche Makel« (SWR 2003; zwei Teile, So. und Mo., 18.20 Uhr, SWR 2) als Pfingstklassiker hinzuweisen.