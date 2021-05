Wohnraum darf keine Ware sein!

Christophe Gateau/dpa Demonstration der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« (April 2021)

Die Großdemonstration gegen Mietenwahnsinn am Sonntag in Berlin soll der Auftakt für vielfältige Aktionen gegen Gentrifizierung werden, wie das organisierende Bündnis dazu am Montag mitteilte:

Die kommende Woche läutet den Sommer der stadtpolitischen Bewegung ein. Ein breites Bündnis ruft dazu auf, die Zwangsräumung des selbstverwalteten Jugendzentrums »Potse« am 19. Mai zu verhindern und am Sonntag, den 23. Mai, mit einer Großdemonstration ein Zeichen gegen den Mietenwahnsinn in der Hauptstadt zu setzen. In den letzten Jahren ist eine starke Mieter*innenbewegung erwachsen, die sich mit kreativen Aktionen, Besetzungen und großen Demonstrationen mit bis zu 50.000 Menschen gegen die Entwicklung von explodierenden Mieten und Verdrängung stellt.

Die Einführung des Berliner Mietendeckels war ein Erfolg dieser immer lauter werdenden Mietenproteste und sollte zugleich als Besänftigung der starken Mieter*innenbewegung und der Kampagne »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« dienen. »Schon vor dem Kippen des Deckels war klar, dass dieser nur eine Verschnaufpause bedeuten kann. Solange Wohnraum eine Ware ist, wird damit spekuliert. Wir brauchen also langfristige Strategien«, so Kim Meyer vom »Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn«. (…)

Wie ungehemmt auf dem Immobilienmarkt gegen die Interessen der Stadtbewohner*innen vorgegangen wird, sehe man auch an der Situation des Jugendzentrums »Potse«. Der Jugendstadtrat Oliver Schworck (SPD) will am nächsten Mittwoch, den 19. Mai, die Jugendlichen zwangsräumen lassen, weil die Miete für den Bezirk zu teuer geworden ist. »Es ist doch absurd, dass eine Briefkastenfirma darüber entscheidet, wie die Jugendarbeit in unserer Stadt aussehen soll. Damit muss Schluss sein. Die SPD steht hier in der Verantwortung und kann dieses Desaster noch abwenden. Die Räumung gehört abgeblasen«, fordert Meyer. (...)

mietenwahnsinn.info

Klaus Ernst, wirtschaftspolitischer Sprecher der Linke-Fraktion und Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Energie im Bundestag, erklärte am Montag anlässlich der öffentlichen Anhörung zum Sorgfaltspflichtengesetz im Ausschuss für Arbeit und Soziales:

Nach Jahren des zivilgesellschaftlichen und politischen Drucks bringt die Bundesregierung den Gesetzentwurf über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten (Sorgfaltspflichtengesetz) diese Woche in den Bundestag. Dieser Schritt war längst überfällig, nachdem freiwillige Ansätze zur Umsetzung der Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen, die bereits 2011 verabschiedet wurden, gescheitert sind. Beinahe hätte die Verzögerungstaktik von Peter Altmaier und dem Wirtschaftsflügel der CDU verfangen. Der CDU geht offensichtlich der Profit über die Einhaltung der Menschenrechte.

Die Verweigerungshaltung der CDU hätte beinahe dazu geführt, dass vor der Bundestagswahl kein Gesetz mehr zustande gekommen wäre. Es ist unerträglich, dass auch deutsche Unternehmen durch das Unterlaufen von Menschenrechtsstandards Profite machen. Das Argument, die Lieferketten seien zu komplex, um sie zu überprüfen, kann man nicht gelten lassen. Unternehmen kennen natürlich ihre Lieferketten, sie optimieren diese ja ständig.